Высокий экспортный потенциал: как Россия борется за лидерство на мировом рынке вооружений

Около полусотни современных образцов оружия сможет предложить Россия мировому рынку оборонной продукции в ближайшие годы. Об этом сообщили в «Рособоронэкспорте». Россия сохраняет свои позиции, несмотря на неконкурентные попытки США вытеснить Москву с этого рынка, подчёркивают аналитики. По мнению экспертов, секрет успеха отечественной продукции заключается в привлекательных ценах и высоком качестве оружия.

На протяжении 5—7 лет «Рособоронэкспорт» может представить иностранным импортёрам около 50 современных образцов оборонной продукции. Об этом госкомпания сообщила в преддверии своего 20-летнего юбилея, который будет отмечаться 4 ноября.

«В числе потенциальных бестселлеров стоит назвать разработки и продукты входящих в Ростех предприятий: бронетехника на платформе «Армата», собираемая на предприятиях УВЗ, самолёт 5-го поколения Су-57Э от ОАК, вертолёт корабельного базирования Ка-52К, модернизированный Ми-28НЭ холдинга «Вертолеты России». Среди продукции других компаний нельзя не упомянуть и ЗРС «Антей-4000» Концерна ВКО «Алмаз-Антей», — говорится в сообщении «Рособоронэкспорта».

Как уточнили в компании, с момента создания «Рособоронэкспорт» добился серьёзных успехов в продвижении российских вооружений на мировом рынке.

«С 2000 года основные финансовые показатели компании — портфель заказов и объём поставок — выросли в пять раз», — говорится в сообщении.

Российская военная техника на форуме «Армия-2020»

© Рособоронэкспорт

Всего с 2000 года было заключено свыше 26 тыс. контрактов с партнёрами из 112 стран мира. Общая стоимость экспорта составила более $180 млрд. На $85 млрд за рубеж было поставлено техники для ВВС, доля ПВО составила $30 млрд, на такую же сумму было продано вооружений для сухопутных войск. Военно-морской продукции за последние два десятилетия Россия продала за рубеж на сумму более $28 млрд.

Председатель совета директоров «Рособоронэкспорта» Сергей Чемезов отметил также, что компания имеет хорошие перспективы расширения географии поставок. По информации «Рособоронэкспорта», сейчас Россия занимает второе место среди крупнейших оружейных экспортёров. Широкий ассортимент

Как отмечают эксперты, Россия располагает обширной номенклатурой вооружений, которые могут поставляться и поставляются на экспорт. В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский не исключил, что в перспективе будет создана экспортная модификация БПЛА «Охотник», а также система «ГЛОНАСС».

«У нас есть отличные системы радиоэлектронной борьбы, весьма надёжные и современные системы цифровой связи, которые также могут заинтересовать зарубежных покупателей. Самым большим спросом в мире пользуется российская авиационная техника, средства воздушно-космической обороны, техника вооружения сухопутных войск. Флот в последнее время немного отстаёт, но с появлением новых систем он займёт достойное место», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается профессор, вице-президент Академии военных наук Сергей Модестов. По его словам, особое значение сегодня приобретают средства радиоэлектронной борьбы, которые дополняют ПВО в борьбе с боевыми дронами и могут парализовать системы управления связи и разведки противника.

Истребитель Су-57

РИА Новости

© Владимир Астапкович

«Сегодня на рынке вооружений растёт, в частности, спрос на средства ПВО ближнего и среднего радиуса действия, способные бороться с БПЛА», — отметил эксперт в комментарии RT.

Отметим, что последовательный рост российского оружейного экспорта отмечался в период с 2010 по 2014 годы. Так, по информации «Рособоронэкспорта», в 2010 году страна поставила за рубеж военной продукции на сумму $8,7 млрд, в 2011-м — $10,7 млрд, в 2012-м — $12,9 млрд, в 2013 и 2014 годах — уже около $13,2 млрд.

За 2019 год Россия экспортировала продукции ВПК на сумму свыше $15,2 млрд. Такую цифру в начале 2020 года назвал замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин. Он также рассказал о том, что заказчиками техники в прошлом году стали около 50 государств.

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За первые восемь месяцев 2020 года российские предприятия ВПК продали за рубеж вооружений на сумму свыше $7 млрд, покупателями стали около 40 государств. Об этом в конце августа заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Добиться этих результатов удалось, несмотря на действующие против России американские санкции и пандемию коронавируса.

В качестве примера Шугаев назвал поставку в Сербию комплексов «Панцирь», а также рассказал о переговорах о продаже Белграду систем ПВО.

Кроме того, несколько государств проявляют сейчас интерес к совместной российско-индийской разработке — ракетах «БраМос», добавил он.

Прорабатывается и контракт с Индонезией на поставку самолётов Су-35. К августу сторонам оставалось уточнить некоторые техническое детали контракта. Отметим, что первым покупателем Су-35 стал Пекин. В 2015 году КНР и РФ подписали контракт на сумму $2,5 млрд, российская сторона обязалась поставить китайским военным 24 самолёта. Сделка была исполнена к началу 2019 года.

При этом Россия уже готовится представить на мировом рынке вооружений новый многофункциональный истребитель 5-го поколения Су-57. Самолёт предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, а также поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО.

Истребитель находится на финальной стадии испытаний.

В августе 2020 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству рассказали, что несколько стран уже прислали официальные заявки на покупку самолётов Су-57.

Кроме того, в ближайшем будущем планируется начать серийное производство и экспорт нового транспортно-боевого вертолёта Ми-35П. Об этом RT ранее рассказал представитель завода «Роствертол» холдинга «Вертолёты России» Виктор Литвинов.

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Ещё одной привлекательной для иностранных покупателей новинкой российского ВПК может стать первый в мире танк новейшего поколения «Армата» (Т-14). Как заявил в начале 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров, Москва уже получила предварительные заявки на поставки «Арматы» за рубеж.

Большой интерес иностранных покупателей привлекает и другая российская бронетехника. Например, ранее стало известно о первой поставке за рубеж нового многоцелевого бронеавтомобиля «ВПК-Урал». По просьбе заказчика, разработчики из «Военно-промышленной компании» (ВПК) изменили габариты машины, сделав её меньше оригинальных образцов.

Высоким экспортным потенциалом обладает разработанный недавно конструкторами предприятия снегоболотоход 5901 — машина имеет очень хорошую проходимость при грузоподъемности пять тонн. Также интерес для потенциальных импортёров может представлять новый лёгкий бронеавтомобиль «Стрела», машина выполняется как в классическом исполнении, так и в виде амфибии.

Танк Т-14 «Армата»

РИА Новости

© Владимир Песня

«У этой машины также высокий экспортный потенциал. Она дешёвая, с хорошей баллистической защитой, выдерживает взрыв устройства мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте под колесом и под днищем», — пояснил ранее в беседе с RT генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий.

При этом Россия уже получила заявку от иностранного заказчика на поставку единственного в мире лёгкого плавающего танка «Спрут-СДМ1». Об этом сообщил журналистам в августе главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения Сергей Абдулов. Он не раскрыл, какая именно страна сделала заявку, но уточнил, что речь идёт о ближневосточном государстве.

На весь мир славятся и российские системы ПВО. Ранее власти Турции приобрели у России ЗРК С-400 «Триумф», Анкару не остановил от этого шага протест партнёра по НАТО — США.

Сейчас Россия готовится вывести на рынок новую ЗРС «Антей-4000». Впервые она была продемонстрирована публике на выставке «Армия-2020».

Как заявили в концерне ВКО «Алмаз-Антей», система «значительно превосходит» свою предшественницу, ЗРС «Антей-2500», по ряду характеристик.

Смена поколений

По мнению экспертов, Россия сохраняет за собой второе место на мировом оружейном рынке за счёт разумных цен и хороших тактико-технических характеристик вооружений.

«Россия продвигает на мировой рынок только востребованную технику, поскольку у неё есть реальный боевой опыт на самых разных театрах военных действий», — пояснил Сергей Модестов.

Говоря о традиционных рынках сбыта российской оборонной продукции, эксперт отметил страны Ближнего Востока и Африки — Сирию, Йемен, Ирак, Египет, Алжир и Ливию.

Зенитная ракетная система «Антей-2500» и зенитный ракетный комплекс «Бук-М2Э»

РИА Новости

© Алексей Филиппов

«За последние десятилетия также удалось найти импортёров в лице Турции и монархий Персидского залива. Ещё один партнёр России — Венесуэла. Расширение рынка оружейного сотрудничества приносит не только финансовую выгоду. Поставки оружия серьёзно меняют систему политических отношений со страной-покупателем, поскольку возникают сопутствующие связи благодаря необходимости обслуживать технику, проводить модернизацию, обучать персонал», — отметил эксперт.

Также такое партнёрство заставляет страны лишний раз обдумывать, как их шаги скажутся на отношениях с поставщиком военной техники, добавил Модестов.

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Схожую точку зрения высказал и Виктор Мураховский.

«Россия предлагает покупателям лучшее соотношение цены и качества оружия. Кроме того, для стран важным аргументом является тот факт, что Россия ставит и на вооружение своей армии эти разработки. И многие образцы уже прошли практическую проверку, в Сирии, к примеру», — объяснил эксперт.

По мнению Мураховского, то, что России удаётся сохранять свои позиции на оружейном рынке, несмотря на все усилия США по вытеснению российских конкурентов, говорит о высокой привлекательности российской продукции.

«Сегодня в передовых развитых странах происходит смена поколения вооружений. Россия активно участвует в этом процессе, создаёт оружие и системы нового поколения. Таких разработок много, это и системы ПВО, и БПЛА, и подводные лодки с анаэробными энергетическими установками и т. д. Поэтому Россия будет и дальше оставаться одним из основных игроков на мировом рынке вооружений», — подытожил эксперт.