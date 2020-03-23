В Минобороны назвали объём экспорта российской техники в 2019 году

Объём экспорта российской продукции военного назначения в 2019 году составил свыше $15,2 млрд. Об этом сообщил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

«В сфере военно-технического сотрудничества Россия поддерживала контакты с доброй половиной государств мира. Около 50 стран были заказчиками продукции военного назначения российского производства. Объём экспорта продукции военного назначения составил свыше $15,2 млрд», — приводят «Известия» его слова.

По словам Фомина, Россия продолжает сохранять ведущие позиции на международном рынке вооружений.

Военачальник заявил, что зарубежные специалисты отмечают высокую эффективность российской техники в борьбе с терроризмом.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин отметил укрепление позиций отечественной техники на мировом рынке вооружений.