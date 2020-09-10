«Большой противоракетный потенциал»: чем уникальна российская дальнобойная система ПВО С-300В4
- Зенитный ракетный комплекс С-300В4
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
В соединение ВС РФ в Еврейской автономной области впервые поступил новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) дальнего действия С-300В4. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Получению образцов новейшей зенитной ракетной системы предшествовало завершение формирования зенитного ракетного соединения. После этих мероприятий личный состав был отправлен в учебный центр в городе Оренбург, где успешно прошёл обучение и получил необходимые технические знания для эксплуатации новейшей военной техники», — говорится на сайте Минобороны РФ.
В рамках проверки систем вооружения и базового шасси на полигоне «Капустин Яр» расчёты С-300В4 произвели ракетные пуски по малоразмерным быстролетящим объектам. Роли воздушных целей выполняли мишени типа «Саман», выпущенные из ЗРК «Оса».
По информации газеты «Известия», в планах Минобороны РФ развернуть новые части и соединения ПВО для прикрытия арктического и дальневосточного стратегических направлений, оснастив их С-300В4.
В настоящее время С-300В4 несёт боевую вахту в Краснодарском крае, Московской, Самарской и Калининградской областях. Также ЗРК эксплуатируется российским военнослужащими в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском Тартусе.
Как рассказал ранее журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов, после развёртывания С-300В4 интенсивность полётов авиации возглавляемой США коалиции в северо-восточной части арабской республики значительно снизилась.
«Гарантированный перехват»
С-300В4 стоит на вооружении Сухопутных войск РФ. Зачастую эти комплексы поставляются в армейские части вместе с ЗРК среднего радиуса «Бук-М3» и комплексами малого радиуса «Тор-М2», которые, как отмечают эксперты, формируют на театре военных действий (ТВД) эшелонированную систему противовоздушной обороны.
В состав С-300В4 входят пусковые установки с «лёгкими» и «тяжёлыми» зенитными ракетами, пуско-заряжающие средства и многоканальная станция наведения ракет (МСНР) 9С32М1.
В беседе с RT военный эксперт Юрий Лямин отметил, что С-300В4 является новейшей на текущий момент модификацией семейства С-300В (В — «войсковые»). Машины этой линейки дальнобойных средств ПВО выполнены на гусеничном шасси, что позволяет повысить мобильность в условиях бездорожья.
- Пусковая установка ЗРК С-300В4
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Важно не путать С-300В с широко известным всем семейством С-300. Это две совершенно разные линейки. Комплексы С-300В, включая С-300В4, поставлены на гусеницу для прикрытия крупных армейских соединений в условиях отсутствия дорог. Также у них усиленные возможности поражения баллистических ракет противника, что на ТВД необходимо для защиты штабов», — рассказал Лямин.
По словам аналитика, в арсенал С-300В4 входит специальная установка, предназначенная для пуска ракет по баллистическим целям. При этом основной «специализацией» линейки С-300 является поражение аэродинамических объектов — самолётов, вертолётов, БПЛА и крылатых ракет.
По информации Минобороны РФ, С-300В4 представляет собой современное высокомобильное средство ПВО «с большим противоракетным потенциалом». Главная задача комплекса — оборона «объектов военно-государственного значения и группировок войск от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения». Максимальная дальность перехвата целей составляет 400 км.
Как утверждают военные, С-300В4 способен эффективно бороться с баллистическими ракетами с дальностью пуска до 2,5 тыс. км. Ракета комплекса, которая перехватывает подобные цели, летит в пять раз быстрее скорости звука.
«Данная ЗРС (зенитная ракетная система С-300В4. — RT) вобрала в себя все перспективные разработки отечественного военно-промышленного комплекса. Она обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают ведение как противовоздушной, так и противоракетной обороны, и способна успешно бороться со всеми имеющимися ныне в мире типами ракет средней дальности», — говорится в материалах Минобороны РФ.
В статье для журнала «Воздушно-космическая сфера» генерал-лейтенант в отставке, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР Александр Лузан пояснил, что семейство ЗРК С-300В создавалось для эффективного неядерного поражения гиперзвуковых малоразмерных головных частей баллистических ракет.
Как рассказал Лузан, С-300В4 способен перехватывать баллистические объекты, летящие со скоростью более 12 чисел Маха. Также данный ЗРК может бороться со всеми типами аэродинамических целей на дальности до 380—400 км, в том числе выполненных по технологии «стелс».
«Отличительными особенностями системы (С-300В4. — RT) являются её исключительно высокая автономность в работе, в том числе при борьбе с БР (баллистическими ракетами. — RT), мобильность, помехозащищённость и огневая производительность, фактически не зависящая от тактики действий СВКН (средств воздушно-космического нападения. — RT) и построения налёта, чем не может похвастаться ЗРК типа Patriot, — подчеркнул в своём материале Лузан.
В свою очередь, разработчик С-300В4 — концерн «Алмаз-Антей» отмечает, что его детище способно прикрыть от ударов с воздуха площадь в два—три раза больше, чем ЗРК предыдущего поколения. Ещё одним преимуществом комплекса компания называет увеличенную дальность поражения целей.
«Эти параметры, в частности, обеспечивают гарантированный перехват головных частей баллистических ракет средней дальности», — сообщила ранее пресс-служба «Алмаз-Антея».
Приближен к «Триумфу»
Как полагают эксперты, инженерам «Алмаз-Антея» удалось создать современный эффективный ЗРК дальнего радиуса. С-300В4 оптимально подходит для несения боевого дежурства в труднодоступных районах благодаря высокой проходимости и автономии. При этом по своим боевым качествам он приближен к ЗРК С-400 «Триумф», уверены аналитики.
«С-300В4 — это гусеничный ЗРК, более приспособленный к эксплуатации на сложно-пресечённой местности, чем другие мобильные комплексы ПВО, включая С-400. За счёт модернизации и обновления электронно-компонентной базы этот комплекс приближен по боевым возможностям к «Триумфу», но должен стоить несколько дешевле», — заявил в беседе с RT эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.
По мнению аналитика, развёртывание С-300В4 позволяет прикрывать обширные пространства и удалённые регионы России без широкого использования более дорогостоящей истребительной авиации. Кроме того, такое средство ПВО актуально для вооружённых сил всех крупных государств мира, рассуждает Денисенцев.
- Управляемая ракета зенитного ракетного комплекса «Антей-4000» на форуме «Армия-2020»
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Как следует из информации СМИ, ранее представители линейки С-300В были приобретены военными Венесуэлы и Египта. Сейчас Москва продвигает на международном рынке экспортную версию С-300В4 под названием «Антей-4000». Данное изделие было впервые представлено на прошедшем в конце августа международном военно-техническом форуме «Армия-2020».
Денисенцев считает, что на зарубежном рынке «Антей-4000» не превратится в конкурента С-400, так как у обоих комплексов один и тот же производитель — «Алмаз-Антей», а также продавец — «Рособоронэкспорт».
Как в свою очередь отметил Юрий Лямин, С-300В4 не настолько известен иностранной публике, как «Триумф». В то же время эксперт не исключает, что продемонстрированный на «Армии-2020» образец может найти своего зарубежного покупателя.
«Я думаю, что желающие приобрести С-300В4, конечно же, есть. Такой комплекс ПВО будет интересен странам, которые имеют крупные армейские группировки», — подчеркнул Лямин.
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