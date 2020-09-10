«Большой противоракетный потенциал»: чем уникальна российская дальнобойная система ПВО С-300В4

Армейское соединение Еврейской автономной области впервые получило зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия С-300В4. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Система предназначена для прикрытия крупных группировок от средств воздушного нападения. Как отмечают в Минобороны РФ, С-300В4 способен эффективно бороться с баллистическими ракетами с дальностью пуска до 2,5 тыс. км. С точки зрения экспертов, наличие такого зенитного комплекса позволяет России надёжно обеспечивать оборону обширных труднодоступных регионов без существенных финансовых затрат.

В соединение ВС РФ в Еврейской автономной области впервые поступил новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) дальнего действия С-300В4. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Получению образцов новейшей зенитной ракетной системы предшествовало завершение формирования зенитного ракетного соединения. После этих мероприятий личный состав был отправлен в учебный центр в городе Оренбург, где успешно прошёл обучение и получил необходимые технические знания для эксплуатации новейшей военной техники», — говорится на сайте Минобороны РФ.

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В рамках проверки систем вооружения и базового шасси на полигоне «Капустин Яр» расчёты С-300В4 произвели ракетные пуски по малоразмерным быстролетящим объектам. Роли воздушных целей выполняли мишени типа «Саман», выпущенные из ЗРК «Оса».

По информации газеты «Известия», в планах Минобороны РФ развернуть новые части и соединения ПВО для прикрытия арктического и дальневосточного стратегических направлений, оснастив их С-300В4.

В настоящее время С-300В4 несёт боевую вахту в Краснодарском крае, Московской, Самарской и Калининградской областях. Также ЗРК эксплуатируется российским военнослужащими в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском Тартусе.

Как рассказал ранее журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов, после развёртывания С-300В4 интенсивность полётов авиации возглавляемой США коалиции в северо-восточной части арабской республики значительно снизилась.

«Гарантированный перехват»

С-300В4 стоит на вооружении Сухопутных войск РФ. Зачастую эти комплексы поставляются в армейские части вместе с ЗРК среднего радиуса «Бук-М3» и комплексами малого радиуса «Тор-М2», которые, как отмечают эксперты, формируют на театре военных действий (ТВД) эшелонированную систему противовоздушной обороны.

В состав С-300В4 входят пусковые установки с «лёгкими» и «тяжёлыми» зенитными ракетами, пуско-заряжающие средства и многоканальная станция наведения ракет (МСНР) 9С32М1.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Лямин отметил, что С-300В4 является новейшей на текущий момент модификацией семейства С-300В (В — «войсковые»). Машины этой линейки дальнобойных средств ПВО выполнены на гусеничном шасси, что позволяет повысить мобильность в условиях бездорожья.

Пусковая установка ЗРК С-300В4

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Важно не путать С-300В с широко известным всем семейством С-300. Это две совершенно разные линейки. Комплексы С-300В, включая С-300В4, поставлены на гусеницу для прикрытия крупных армейских соединений в условиях отсутствия дорог. Также у них усиленные возможности поражения баллистических ракет противника, что на ТВД необходимо для защиты штабов», — рассказал Лямин.

По словам аналитика, в арсенал С-300В4 входит специальная установка, предназначенная для пуска ракет по баллистическим целям. При этом основной «специализацией» линейки С-300 является поражение аэродинамических объектов — самолётов, вертолётов, БПЛА и крылатых ракет.

По информации Минобороны РФ, С-300В4 представляет собой современное высокомобильное средство ПВО «с большим противоракетным потенциалом». Главная задача комплекса — оборона «объектов военно-государственного значения и группировок войск от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения». Максимальная дальность перехвата целей составляет 400 км.

Как утверждают военные, С-300В4 способен эффективно бороться с баллистическими ракетами с дальностью пуска до 2,5 тыс. км. Ракета комплекса, которая перехватывает подобные цели, летит в пять раз быстрее скорости звука.

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«Данная ЗРС (зенитная ракетная система С-300В4. — RT) вобрала в себя все перспективные разработки отечественного военно-промышленного комплекса. Она обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают ведение как противовоздушной, так и противоракетной обороны, и способна успешно бороться со всеми имеющимися ныне в мире типами ракет средней дальности», — говорится в материалах Минобороны РФ.

В статье для журнала «Воздушно-космическая сфера» генерал-лейтенант в отставке, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР Александр Лузан пояснил, что семейство ЗРК С-300В создавалось для эффективного неядерного поражения гиперзвуковых малоразмерных головных частей баллистических ракет.

Как рассказал Лузан, С-300В4 способен перехватывать баллистические объекты, летящие со скоростью более 12 чисел Маха. Также данный ЗРК может бороться со всеми типами аэродинамических целей на дальности до 380—400 км, в том числе выполненных по технологии «стелс».

«Отличительными особенностями системы (С-300В4. — RT) являются её исключительно высокая автономность в работе, в том числе при борьбе с БР (баллистическими ракетами. — RT), мобильность, помехозащищённость и огневая производительность, фактически не зависящая от тактики действий СВКН (средств воздушно-космического нападения. — RT) и построения налёта, чем не может похвастаться ЗРК типа Patriot, — подчеркнул в своём материале Лузан.

В свою очередь, разработчик С-300В4 — концерн «Алмаз-Антей» отмечает, что его детище способно прикрыть от ударов с воздуха площадь в два—три раза больше, чем ЗРК предыдущего поколения. Ещё одним преимуществом комплекса компания называет увеличенную дальность поражения целей.

«Эти параметры, в частности, обеспечивают гарантированный перехват головных частей баллистических ракет средней дальности», — сообщила ранее пресс-служба «Алмаз-Антея».

Приближен к «Триумфу»

Как полагают эксперты, инженерам «Алмаз-Антея» удалось создать современный эффективный ЗРК дальнего радиуса. С-300В4 оптимально подходит для несения боевого дежурства в труднодоступных районах благодаря высокой проходимости и автономии. При этом по своим боевым качествам он приближен к ЗРК С-400 «Триумф», уверены аналитики.

«С-300В4 — это гусеничный ЗРК, более приспособленный к эксплуатации на сложно-пресечённой местности, чем другие мобильные комплексы ПВО, включая С-400. За счёт модернизации и обновления электронно-компонентной базы этот комплекс приближен по боевым возможностям к «Триумфу», но должен стоить несколько дешевле», — заявил в беседе с RT эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

По мнению аналитика, развёртывание С-300В4 позволяет прикрывать обширные пространства и удалённые регионы России без широкого использования более дорогостоящей истребительной авиации. Кроме того, такое средство ПВО актуально для вооружённых сил всех крупных государств мира, рассуждает Денисенцев.

Управляемая ракета зенитного ракетного комплекса «Антей-4000» на форуме «Армия-2020»

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Как следует из информации СМИ, ранее представители линейки С-300В были приобретены военными Венесуэлы и Египта. Сейчас Москва продвигает на международном рынке экспортную версию С-300В4 под названием «Антей-4000». Данное изделие было впервые представлено на прошедшем в конце августа международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Денисенцев считает, что на зарубежном рынке «Антей-4000» не превратится в конкурента С-400, так как у обоих комплексов один и тот же производитель — «Алмаз-Антей», а также продавец — «Рособоронэкспорт».

Как в свою очередь отметил Юрий Лямин, С-300В4 не настолько известен иностранной публике, как «Триумф». В то же время эксперт не исключает, что продемонстрированный на «Армии-2020» образец может найти своего зарубежного покупателя.

«Я думаю, что желающие приобрести С-300В4, конечно же, есть. Такой комплекс ПВО будет интересен странам, которые имеют крупные армейские группировки», — подчеркнул Лямин.