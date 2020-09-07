Расчёты ЗРК С-400 «Триумф» провели учения по прикрытию объектов Крыма
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулёва.
«На основном этапе учения личный состав ЗРК С-400 «Триумф» отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации условного противника. Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путём проведения электронных пусков ракет», — заявил Рулёв.
Также в рамках манёвров расчёты ЗРПК «Панцирь» провели тренировку по прикрытию позиций С-400 от ракетной атаки условного противника.
24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.