Расчёты ЗРК С-400 «Триумф» провели учения по прикрытию объектов Крыма

Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» провели учения по прикрытию экономических объектов Крыма.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулёва.

«На основном этапе учения личный состав ЗРК С-400 «Триумф» отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации условного противника. Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путём проведения электронных пусков ракет», — заявил Рулёв.

Также в рамках манёвров расчёты ЗРПК «Панцирь» провели тренировку по прикрытию позиций С-400 от ракетной атаки условного противника.

24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.