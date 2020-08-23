Танк «Армата» получил экспортный паспорт

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Танк «Армата» получил документы, которые позволяют вести переговоры о его экспорте.
Танк «Армата» получил экспортный паспорт
  • РИА Новости

«Танк «Армата» получил паспорт экспортного облика», — приводит Интерфакс слова представителя «Ростеха».

Он отметил, что «государство, на вооружение которого поступит этот танк, сможет значительно увеличить боевой потенциал своих танковых подразделений».

Ранее сообщалось, что российский авиадесантируемый лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» передали на госиспытания, в течение полутора лет машина пройдёт проверку в полевых условиях в Вооружённых силах.

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