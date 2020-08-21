Российский танк «Спрут-СДМ1» передали на госиспытания

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Российский авиадесантируемый лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» передали на госиспытания, в течение полутора лет машина пройдёт проверку в полевых условиях в Вооружённых силах.
Российский танк «Спрут-СДМ1» передали на госиспытания
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передали модернизированные опытные образцы танка «Спрут-СДМ1» для государственных испытаний», — указано в сообщении.

Отмечается, что танк в ближайшие полтора года будет испытываться в полевых условиях в войсковых соединениях Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Россия готовит танк «Армата» к продаже за рубеж.

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