Российский танк «Спрут-СДМ1» передали на госиспытания

Российский авиадесантируемый лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» передали на госиспытания, в течение полутора лет машина пройдёт проверку в полевых условиях в Вооружённых силах.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передали модернизированные опытные образцы танка «Спрут-СДМ1» для государственных испытаний», — указано в сообщении.

Отмечается, что танк в ближайшие полтора года будет испытываться в полевых условиях в войсковых соединениях Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Россия готовит танк «Армата» к продаже за рубеж.