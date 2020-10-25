«Прямая угроза для американских самолётов»: как покупка Анкарой российских ЗРК С-400 влияет на отношения Турции и США

Турция ожидает от США и НАТО «альтернативных решений» вместо критики в связи с покупкой российских зенитных комплексов С-400. Об этом заявили в министерстве обороны республики. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что в стране проводятся испытания оружия из РФ, и заявил, что Анкара не будет спрашивать у США разрешения по этому поводу. По мнению аналитиков, текущие разногласия между Анкарой и Вашингтоном имеют геополитическую подоплёку: Белый дом не устраивает самостоятельный курс турецких властей.

Минобороны Турции вместо критики по поводу покупки у России зенитных комплексов С-400 ожидает от союзников по НАТО «альтернативных решений». Об этом в ведомстве заявили после того, как в США выразили обеспокоенность по поводу недавно проведённых турецкими военными испытаний этого оружия.

Турецкая сторона напомнила, что другие страны НАТО также имеют на вооружении российские ЗРК С-300 (в частности Греция, Болгария и Словакия), и Анкара также будет использовать свои комплексы независимо и без интеграции в систему командного управления НАТО.

«Утверждения о том, что Турция, которая выполняет все свои обязательства в рамках НАТО, действует вопреки НАТО, некорректны. Мы ожидаем от наших союзников и друзей, что вместо риторики о том, что отношения испортятся, мы сфокусируемся на поиске альтернативных решений и технических мер по С-400, если они имеются», — приводит ТАСС заявление пресс-секретаря Минобороны Турции Надиде Шебнем Актоп.

Ранее глава ведомства Хулуси Акар заявил, что проверка и подготовка к развёртыванию приобретённых у России ЗРК С-400 продолжается.

Спорные испытания

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее также подтвердил, что турецкие военные проводят испытания российских ЗРК С-400, и подчеркнул, что Анкара не собирается учитывать позицию США по данному вопросу.

Со стороны США целый ряд официальных лиц осудили испытания. Так, американский постпред при НАТО Кэй Бейли Хатчисон назвала покупку и размещение российского оружия на территории стран альянса «недопустимыми». В свою очередь, официальный представитель Госдепа Морган Ортагус пригрозила Анкаре серьёзными последствиями в сфере безопасности, если комплексы будут приняты на вооружение. Обеспокоенность известиями об испытаниях выразили и в Пентагоне.

Напомним, что после того, как Анкара и Москва заключили контракт на поставку комплексов С-400 в 2017 году, Вашингтон неоднократно пытался вынудить турецкую сторону отказаться от сделки.

Так, Турция была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турецкие компании участвовали в программе производства истребителей с 2002 года и в общей сложности поставляли 6—7% от общего объёма агрегатов для самолёта. При этом стоит отметить, что срок исключения Анкары был установлен 2022 годом.

Кроме того американские сенаторы в 2019 году подготовили законопроект, запрещающий продажу истребителей пятого поколения F-35 Турции, если она закупит у России ЗРК С-400. В тексте документа указывалось, что использование С-400 вместе с американскими самолётами ставит под угрозу секретность технологий и операций ВВС США.

По контракту с США Анкара должна была получить с 2018 года около 100 истребителей F-35 — по десять машин каждый год в течение десяти лет. Однако Соединённые Штаты успели поставить Турции всего два истребителя до того, как передача остальных самолётов была заморожена американским Сенатом.

В июле американское издание Defense News сообщило, что предназначенные для Турции восемь F-35А, находящиеся в разной степени готовности, купит у корпорации Lockheed Martin ВВС США. Ещё шесть самолётов будут частично модифицированы, чтобы соответствовать американским стандартам.

Также в США была прекращена программа обучения пилотов турецких ВВС по управлению этими самолётами.

«Надуманная ситуация»

Кроме того, Вашингтон грозил ввести против Турции санкции за покупку С-400 у России в рамках принятого в 2017 году конгрессом закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который предусматривает ограничительные меры против стран, сотрудничающих с российским оборонным сектором. Однако за это время США так и не ввели новых ограничительных мер против Анкары, постоянно призывая её отказаться от принятия С-400 на вооружение.

В августе 2020 года Турция и Россия подписали контракт на поставку второй партии систем ПВО С-400. Об этом сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Поставка российских ЗРК С-400 в Турцию, июль 2019 года

AFP

© Turkish Defence Ministry

В начале октября американские сенаторы в очередной раз обратились к администрации Трампа в призывом ввести санкции против Анкары после появления сообщений о том, что турецкие военные использовали радары систем C-400 для слежения за истребителем F-16 американского производства, принадлежавшего вооружённым силам Греции.

Сенатор-демократ Крис Ван Холлен и республиканец Джеймс Лэнкфорд направили соответствующее письмо главе Госдепа Майку Помпео. Они также попросили госсекретаря выяснить, подключали ли турецкие военные С-400 к системе передачи тактических данных альянса и «позволит ли это России собирать информацию о союзниках по НАТО».

Между тем, как отмечают эксперты, позиция Турции по приобретению российских вооружений вполне обоснована, несмотря на её членство в НАТО.

«Это надуманная политическая ситуация, потому что ранее Греция, Болгария и Словакия, которые так же, как и Турция, входят в НАТО, купили ЗРК С-300, и это впоследствии не спровоцировало конфликтов. К тому же, если бы США были заинтересованы пойти Турции навстречу, они продали бы ей Patriot, который интегрируется в общую систему противоракетной обороны НАТО», — отметил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Также по теме «Не собираемся спрашивать разрешения»: почему президент Турции не намерен учитывать позицию США по испытаниям С-400 Турция не собирается спрашивать разрешения у США на проведение испытаний российских ЗРК С-400. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп...

Напомним, что Турция предлагала закупить у США системы ПРО Patriot, однако Вашингтон не сделал встречных шагов в этом направлении. Юрий Кнутов полагает, что Соединённые Штаты намерены добиться того, чтобы Турции предоставила американским специалистам доступ к изучению системы С-400 и, соответственно, российским технологиям. Это, как отмечает аналитик, позволило бы Петагону сократить отставание в области создания систем противовоздушной обороны.

«Несомненно, С-400 представляет прямую угрозу для американских самолётов. Если вдруг возникнет конфликт между Турцией и США, то американская сторона понесёт серьёзные потери, включая F-35 и F-22. К тому же Анкара держится за С-400, потому что понимает, что российский комплекс работает автономно в отличие от Patriot, который через спутник может отключить Вашингтон», — отметил эксперт.

Ситуацию с противоречиями между Турцией и США из-за С-400 следует рассматривать ещё и в геополитической плоскости, отмечают аналитики. Как заметил в интервью RT начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков, в данном случае речь идёт ещё и о том, что Реджеп Тайип Эрдоган пытается проводить самостоятельную внешнеполитическую линию.

«В США рассматривают текущий момент как некий переходный период мироустройства. Естественно, чтобы обеспечить себе глобальное лидерство, американские власти должны опираться на доверительные отношения со своими союзниками. В связи с этим Вашингтон довольно остро реагирует на действия Анкары, которые подрывают трансатлантическую солидарность, единство. К тому же, Эрдоган купил ЗРК С-400, которые имеют ключевое значение в любом современном военном конфликте, у государства, которое США и НАТО представляют как главную мировую угрозу», — подчеркнул политолог.

По его мнению, сейчас Соединённые Штаты крайне обеспокоены тем, что Турция выходит из-под их влияния.