«Российская техника имеет огромное преимущество»: как развивается военное сотрудничество РФ и Индии

Россия начала производство зенитных ракетных комплексов С-400 для Индии, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Нью-Дели получит пять полков новейших ЗРК в рамках контракта на $5,43 млрд, ставшего крупнейшим в истории «Рособоронэкспорта». Кроме того, Мантуров сообщил, что для участия в индийском тендере заявлен российский новый истребитель МиГ-35, который превосходит конкурентов по многим параметрам. Эксперты отмечают, что преимущества С-400 перед американскими комплексами слишком велики, чтобы страны отказывались от их покупки даже под угрозой санкций со стороны США. Аналитики подчёркивают, что российская техника пользуется заслуженной популярностью на рынке вооружений Индии.

Россия начала производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» для Индии, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» приступил к изготовлению системы С-400 для Индии, и Россия поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом», — приводит его слова РИА Новости.

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Мантуров подчеркнул, что Россия и Индия выполняют все взятые обязательства в рамках заключённого между странами контракта о поставках С-400.

В конце ноября в «Рособоронэкспорте» заявили, что поставка пяти полков C-400 в Индию завершится в первой половине 2025 года. Ранее, 20 ноября 2019 года, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что первый полк С-400 будет поставлен в Индию в сентябре 2021 года.

Контракт на поставку С-400 на сумму в $5,43 млрд был подписан в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которые прошли в Нью-Дели в октябре 2018 года. Этот контракт стал крупнейшим за всю историю «Рособоронэкспорта».

Санкционное давление

Стоит отметить, что намерение Индии принять на вооружение комплексы «Триумф» встречало последовательное сопротивление со стороны властей США. Представители администрации Трампа и Госдепа США неоднократно заявляли, что Индии в случае покупки ЗКР С-400 будут грозить санкционные меры в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Военнослужащие индийской армии

Reuters

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Так, в июне 2019 года заместитель помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Индию в вопросе приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 и другой крупной военной техники. Выступая в конгрессе США, американский дипломат заявила, что Вашингтон не будет делать исключений ни для одной страны, которая покупает российские комплексы.

Эту позицию Госдеп США подтвердил в начале 2020 года. Представитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что ни конгресс США, ни администрация Трампа не предоставляли Индии иммунитет от санкций за покупку С-400.

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«Индийские должностные лица понимают, что риск применения санкций существует… Наглядный пример — Турция. С-400 представляют угрозу для F-35 и могли стать угрозой и для других платформ, так что мы откровенно обсудили это со всеми партнёрами. Мы не хотим, чтобы Индия, по мере развития наших партнёрских отношений, какими-то действиями осложнила это сотрудничество или создала риск для наших технологий при дальнейших закупках», — заявил представитель Госдепа.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин, преимущества С-400 перед американскими комплексами ЗРК слишком велики, чтобы страны отказывались от их покупки даже под угрозой санкций со стороны США.

«Индия, так же как и Турция, не отказывается от С-400, потому что российская система имеет решительные преимущества перед любой американской системой противовоздушной обороны. Египет, Алжир и Ирак уже заинтересовались российской системой С-400, несмотря на давление США, которые используют любые угрозы, шантаж, чтобы протолкнуть свою технику, в том числе и на индийский рынок», — пояснил эксперт.

Сейчас Нью-Дели смотрит на соотношение цены и качества, поэтому конкуренция за индийский рынок вооружения возросла, отметил в разговоре с RT доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

«России приходится доказывать, что она не работает по инерции, у неё лучше военная техника. Индия, несмотря на беспрецедентное давление со стороны США из-за закупок С-400, продемонстрировала, что она уверено проводит свою политическую линию и выбирает лучшее из того, что есть на рынке вооружения», — пояснил политолог.

США, используя методы недобросовестной конкуренции, под надуманными политическими предлогами пытаются заставить Индию отказаться от покупки российского вооружения и таким образом заместить российскую продукцию своей, пояснил Борис Волхонский.

«Нью-Дели в данном случае демонстрирует, что свои национальные интересы ставит выше, чем политическое давление со стороны Вашингтона», — добавил политолог.

Технологический набор

Сотрудничество России и Индии в области ВПК не ограничивается поставками С-400. По словам Мантурова, в 2020 году Москва и Нью-Дели планируют подписать контракт на производство в Индии вертолётов Ка-226Т.

Истребитель МиГ-35

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«К настоящему моменту нами завершена работа по формированию технического облика вертолета​​​. Мы готовы после его согласования с индийской стороной приступить к коммерческим переговорам. Рассчитываем на заключение контракта в текущем году», — сказал Мантуров.

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Легкий многоцелевой вертолёт Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. На вертолёт устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек или модули, оснащенные специальным оборудованием.

Также ВВС Индии активно вооружаются российскими самолётами — 20 января в строй была введена первая эскадрилья истребителей Су-30МКИ, вооружённых авиационной версией сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos.

Двухместный многоцелевой тяжёлый истребитель Су-30МКИ — результат российско-индийского сотрудничества. Сначала боевые машины производила только Россия, а в 2000 году оригинальную лицензию на их создание получила кооперация Hindustan Aeronautics Ltd (HAL). Предполагается, что всего у Индии будет 272 таких самолёта.

Маршал авиации индийских военно-воздушных сил Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия отметил, что эти самолёты принесут «колоссальное расширение оперативного потенциала ВВС Индии».

Кроме того, Денис Мантуров рассказал, что Россия готова совместно разрабатывать с Индией истребитель пятого поколения. В дополнение глава Минпромторга отметил, что российские многоцелевые истребители МиГ-35 поколения 4++ по своим качествам превосходят многих конкурентов.

«Официально тендер пока не объявлен, но могу сказать, что российские многофункциональные истребители превосходят многих конкурентов по лётно-техническим характеристикам и боевым свойствам… Решение, конечно, будет принимать индийская сторона, но я убежден, что Россия — лучший поставщик современных боевых самолетов для Индии», — заяаил Денис Мантуров.

Лицензионные производства

Активное сотрудничество развивается и в сфере сухопутной военной техники. Так, Россия и Индия подписали контракт на продление программы лицензионного производства танков Т-90С до 2028 года, сообщил Денис Мантуров. Также Россия предлагает Индии совместную разработку перспективной БМП с 57-мм боевым модулем, которая существенно повысит огневую мощь мотострелковых подразделений.

Сотрудничество в сфере ВПК между Индией и Россией всегда будет на высоком уровне, так как около 80% индийского вооружения составляет российская или советская техника, пояснил в разговоре с RT Виктор Литовкин.

«Кроме того, Индия единственная страна, с которой у России есть совместное производство боевой техники, например, сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos для самолёта Су-30МКИ, который Москва специально разработала для Нью-Дели. Важная особенность Индии заключается в том, что она, покупая боевую технику, хочет, чтобы ей продали лицензию и помогли наладить производство техники в стране. Только Россия согласна на такое сотрудничество, в то время как ни одна другая страна не готова идти на такой шаг», — отметил эксперт.

Москва добросовестно и щедро делится своими технологиями, знаниями и умениями, что и ценит Нью-Дели, добавил Виктор Литовкин.