В «Рособоронэкспорте» назвали сроки окончания поставок С-400 в Индию

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что поставка пяти полков C-400 Индии завершится в 2025 году.

«Надеемся, и дальше всё будет идти по плану. Работа предстоит большая исходя из объёма контракта. Поставки пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года», — сказал он РИА Новости.

20 ноября стало известно, что Россия получила от Индии первый платёж по контракту на поставку российских зенитных ракетных систем С-400.

Контракт на поставку С-400 «Триумф» на сумму более $5 млрд был подписан российской и индийской сторонами в октябре 2018 года.

В начале октября военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылёв в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара о том, что США не могут указывать индийской стороне, закупать военную технику у России или нет.