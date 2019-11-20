Россия получила от Индии первый платёж за С-400

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Россия получила от Индии первый платёж по контракту на поставку российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Россия получила от Индии первый платёж за С-400
  • РИА Новости

«Первый платёж индийской стороны по контракту на поставку систем С-400 получен. В какой валюте идут платежи, я уточнять не буду. Но это очень положительный момент для активизации плановой работы по производству первых элементов системы», — цитирует РИА Новости Михеева.

По его словам, первый полковой комплект системы С-400 будет поставлен в Индию в сентябре 2021 года, «ровно через два года после получения авансового платежа».

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о получении от Индии аванса за поставку С-400, уточнив, что контракт должен быть выполнен в 2025 году.

Контракт на поставку С-400 «Триумф» на сумму более $5 млрд был подписан российской и индийской сторонами в октябре 2018 года.

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