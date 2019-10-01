Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400

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Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что США не могут указывать индийской стороне, может она закупать военную технику у России или нет.
Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400
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Об этом сообщает NDTV.

Так он ответил на вопрос, касающийся недавнего приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России, равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США», — сказал министр.

Соответствующее заявление он сделал перед встречей с госсекретарём США Майком Помпео в Вашингтоне. 

Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны. 

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что поставки Индии ЗРС С-400 будут осуществлены в течение 18—19 месяцев.

В октябре 2018 года в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стороны подписали контракт на поставку С-400 на сумму более $5 млрд.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения американских санкций в отношении ряда стран из-за российских ЗРК.

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