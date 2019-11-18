Глава «Ростеха» заявил о получении от Индии аванса за поставку С-400

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что российская сторона получила от Индии авансовый платёж по контракту на поставку С-400.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Авансовый платёж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платёж есть. К производству мы уже приступили, работа ведётся, всё будет осуществляться в соответствии с графиком», — сказал он.

Вместе с тем Чемезов уточнил, что контракт должен быть выполнен в 2025 году.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что США не могут указывать индийской стороне, может она закупать военную технику у России или нет.

В октябре 2018 года в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стороны подписали контракт на поставку С-400 на сумму более $5 млрд.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения американских санкций в отношении ряда стран из-за российских ЗРК.