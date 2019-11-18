Глава «Ростеха» заявил о получении от Индии аванса за поставку С-400
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Авансовый платёж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платёж есть. К производству мы уже приступили, работа ведётся, всё будет осуществляться в соответствии с графиком», — сказал он.
Вместе с тем Чемезов уточнил, что контракт должен быть выполнен в 2025 году.
Ранее министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что США не могут указывать индийской стороне, может она закупать военную технику у России или нет.
В октябре 2018 года в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стороны подписали контракт на поставку С-400 на сумму более $5 млрд.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения американских санкций в отношении ряда стран из-за российских ЗРК.