Эксперт прокомментировал заявление Индии по ситуации с закупкой у России С-400

Военный эксперт, экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылёв в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара о том, что США не могут указывать индийской стороне, закупать военную технику у России или нет.

«Это многомиллионный контракт, эффективность С-400 доказана не только на учениях и презентациях. Сейчас уже есть чёткое понимание, что эти системы успешно интегрируются в другие системы ПВО и сопрягаются с теми, которые уже существуют», — заявил он.

По его словам, Индия сама решит, что ей нужно покупать. Как отметил эксперт, у этой страны много раз была возможность убедиться в качестве российского оружия.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал заявление Джайшанкара.