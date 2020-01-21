«Сотрудничество только укрепляется»: Индия поставила на вооружение первую эскадрилью Су-30МКИ со сверхзвуковыми ракетами

Индийские ВС приняли на вооружение первую эскадрилью истребителей Су-30МКИ с авиационной версией сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos. Как отметил главный маршал авиации ВВС Индии Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия, эти самолёты будут главным образом выполнять ударные задачи при проведении морских операций. По его словам, истребители принесут «колоссальное расширение оперативного потенциала» республики. По мнению экспертов, Нью-Дели важно обладать такими вооружениями, чтобы обеспечить обороноспособность страны. Аналитики также подчёркивают, что у двух стран большие возможности в наращивании военно-технического партнёрства.

Первая эскадрилья истребителей Су-30МКИ, вооруженных авиационной версией сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, поступила на вооружение ВВС Индии. Торжественная церемония состоялась на авиабазе Танджавур (Танджор) в южном индийском штате Тамилнад 20 января.

Как заявил главный маршал авиации индийских военно-воздушных сил Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия, истребители будут в основном выполнять ударные задачи при проведении морских операций. По его словам, эти самолёты принесут «колоссальное расширение оперативного потенциала ВВС Индии». Слова военачальника приводит газета Times of India.

«Сбылась наша мечта дать ВВС Индии грозную и столь необходимую возможность наносить высокоточные удары по любым целям, морским и наземным, с больших расстояний, не входя в зону поражения ПВО противника», — отметил, в свою очередь, генеральный директор совместного российско-индийского предприятия Brahmos Aerospace Судхир Мишра в разговоре с Times of India.

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Как отмечает издание, боевое дежурство на базе Танджавур будут нести теперь от четырёх до шести истребителей, а к концу года эскадрилья «Тигровые акулы» будет полностью укомплектована и будет насчитывать 18 самолётов.

При этом указываться, что самолёты с ракетами BrahMos будут служить платформой для обеспечения стратегического контроля над Индийским океаном, в первую очередь в районе Бенгальского залива.

Ранее Индия сообщала о намерениях заняться оснащением Су-30МКИ модифицированными версиями BrahMos. Как отмечалось, самолёт должен нести пять ракет: четыре из них будут расположены под плоскостями крыла, одна — под фюзеляжем.

Двухместный многоцелевой тяжёлый истребитель Су-30МКИ — результат российско-индийского сотрудничества. Первый контракт на поставку этих самолётов ВВС Индии был подписан ещё осенью 1996 года. Сначала боевые машины производила только Россия, а в 2000 году оригинальную лицензию на их создание получила кооперация Hindustan Aeronautics Ltd (HAL). Предполагается, что всего у Индии будет 272 таких самолёта.

Истребитель развивает скорость до 2 Махов и без дозаправки способен преодолеть расстояние до 3 тыс. км. На своём борту он может нести 8 тонн полезного груза на максимальной высоте 17 км.

Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos — также совместный российско-индийский продукт, производством которого занимается BrahMos Aerospace. Оружие было разработано российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). Первое испытание ракеты состоялось в 2001 году.

Напомним, технологической платформой BrahMos стала отечественная противокорабельная ракета «Оникс» (экспортная версия — «Яхонт»). Изделие может поражать морские и наземные цели на дальности около 300 км.

Такие ракеты производятся в модификациях воздушного, корабельного, подводного и наземного базирования. Их средняя скорость 2—3 Маха. Как отмечается на сайте BrahMos Aerospace, поражающая сила изделий «увеличивается благодаря большой кинетической энергии поражающего удара».

Сверхзвуковые ракеты BrahMos

Reuters

© B Mathur

При этом российско-индийское предприятие ведёт работы с целью усовершенствования характеристик ракет. В частности, планируется увеличить дальность поражения целей до 800 км. В июле директор BrahMos Aerospace с индийской стороны Кумар Мишра сообщил о том, что завершена разработка прототипа ракеты дальностью 500 км. Кроме того, предприятие намерено повысить её скорость до 4,5—5 Махов. Одновременно российские и индийские специалисты работают над созданием гиперзвукового боеприпаса BrahMos II. Проект планируется завершить в середине 2020-х годов.

Напомним, испытания BrahMos неоднократно проводились Индией в 2019 году. Последние ракетные пуски состоялись в декабре. Как сообщили в Минобороны республики, оба изделия успешно поразили учебные надводные цели.

«Обеспечивает высочайшую точность поражения»

Как отмечает военный эксперт Юрий Кнутов, взаимовыгодное сотрудничество России и Индии позволило создать два продукта, которые имеют высокую конкурентоспособность на мировом рынке вооружений.

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«Самолёт Су-30МКИ — это уникальная машина, она специально разработана для Индии. Этот истребитель показал свою эффективность в боевых действиях, а его конструкция позволяет разделить функции между двумя пилотами. При этом принципиальный вопрос заключается в том, что истребитель может нести ракету BrahMos, которая дорабатывается и совершенствуется. На данном этапе она модернизирована до такого уровня, что её способен нести СУ-30МКИ», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Кнутов также подчеркнул, что ценность этой ракеты заключается в её способности лететь на высоте пяти метров.

«На таком уровне расположено большинство радиолокационных станций, которые установлены на кораблях, поэтому они её не могут увидеть. BrahMos может незаметно подлететь к цели и поразить её», — пояснил аналитик.

По мнению Кнутова, Индии важно обладать такого рода вооружениями.

«Потому что это позволяет ей при необходимости наносить высокоточные удары по кораблям противника, которые могут находится в зоне Индийского океана. Высокоточная ракета может применяться в любое время суток, в любых погодных условиях. Кроме того, на этом изделии стоит модернизированная система управления — ракета летит в направлении цели, а на подлёте включается головка самонаведения, которая обеспечивает высочайшую точность поражения. BrahMos может нанести колоссальный ущерб крупному кораблю», — подчеркнул эксперт.

По словам Кнутова, срок службы такой ракеты — около 10 лет, при этом в течении указанного периода она не нуждается в обслуживании.

Наращивание сотрудничества

Су-30МКИ с ракетами BrahMos — не единственная линия партнёрства России и Индии в сфере ВТС.

Как отмечал в июле 2019 года главный маршал авиации индийских ВВС Бирендер Сингх Дханоа, занимавший тогда эту должность, «другим наиболее распространённым типом авиатехники в Индии является Ми-17, причём как в военном, так и в гражданском секторе». Об этом он сообщил в беседе с газетой российских ВС «Красная звезда».

По его словам, Россия помогла своим индийским коллегам модернизировать несколько авиакомплексов, включая МиГ-29. При этом обсуждения возможностей участия российских компаний «в производстве компонентов и запчастей в Индии» открыты, подчеркнул военачальник.

«По нашему мнению, это позволит существенно сократить временные затраты и уплотнить производственный цикл», — пояснил он.

Нью-Дели

AFP

© Manan Vatsyayana

Кроме того Дханоа выразил желание «привлекать российских производителей к созданию совместных предприятий на территории Индии».

«И мы рассчитываем в этом вопросе на поддержку с российской стороны», — заявил маршал.

Однако наиболее перспективной линией сотрудничества России и Индии эксперты называют поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

В ноябре 2019 года гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что первый полк этих ЗРС будет поставлен на территорию Индии в сентябре 2021 года.

«Первый платёж индийской стороны по контракту на поставку систем С-400 получен. В какой валюте идут платежи, я уточнять не буду. Но это очень положительный момент для активизации плановой работы по производству первых элементов системы», — сказал он в интервью РИА Новости.

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Напомним, Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более $5 млрд осенью 2018 года. При этом Вашингтон неоднократно выражал своё недовольство заключённой сделкой. Так, в июне 2019 года в Госдепартаменте заявили, что госсекретарь США Майк Помпео хочет порекомендовать Индии задуматься над альтернативами покупке российских ЗРК. Однако в индийском МИД заявили, что Соединённые Штаты не имеют права указывать республике, может она приобретать российские вооружения или нет.

Другая составляющая совместного сотрудничества Нью-Дели и Москвы в военно-технической сфере — подготовка военных кадров и проведение учений. В декабре состоялись манёвры ВС России и Индии под названием «Индра — 2019». Тренировки включали в себя в том числе и морскую фазу, во время которой был сформирован отряд кораблей двух стран. Были проведены, в том числе, манёвры по организации связи и совместному тактическому маневрированию.

Как отметил Дханоа, Индия хотела бы «изыскать больше возможностей для подготовки военных кадров ВВС Индии».

«Меня приятно удивили тренажёры самолётов, особенно Ил-76. Было бы хорошей идеей направить в Россию наших специалистов не только для ознакомления, но и обучения … Для нас это ещё одна сфера, где мы могли бы развивать сотрудничество», — сказал он.

Как отметил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский, военно-техническое партнёрство — это одна из главных сфер сотрудничества России и Индии.

«Индийское руководство всегда смотрит на лучшее сочетание цены и качества, а российский военно-промышленный комплекс может это обеспечить», — констатировал эксперт в беседе с RT.

Юрий Кнутов, в свою очередь указал на позитивную тенденцию в наращивании взаимодействия в области ВТС между двумя странами.