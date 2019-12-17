Военные России и Индии показали образцы вооружения на «Индре-2019»

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что военные России и Индии показали зрителям образцы вооружения в ходе российско-индийских учений «Индра-2019».

«На полигоне вооруженных сил Индии «Бабина» в штате Уттар-Прадеш в рамках межвидовых российско-индийских учений «Индра-2019» военнослужащие вооружённых сил России и Индии провели совместный показ вооружения, которое применяется подразделениями двух стран в ходе решения практических задач», — цитирует РИА Новости Воскресенского.

Отмечается, что всего было представлено более 30 образцов, в том числе автоматы Калашникова в различной модификации, автоматические винтовки, ручные и станковые автоматические гранатомёты, огнемёты и противотанковые ракетные комплексы.

Также были представлены и варианты снайперского оружия, образцы оружия пониженной шумности, стреляющие ножи, экипировку сапёров.

Ранее корабли Балтийского флота ВМФ России и Военно-морских сил Индии в рамках морской фазы международных учений «Индра-2019» отработали совместные действия в акватории Индийского океана.