Корабли Балтфлота и ВМС Индии провели совместную тренировку

Корабли Балтийского флота ВМФ России и Военно-морских сил Индии в рамках морской фазы международных учений «Индра-2019» отработали совместные действия в акватории Индийского океана.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Балтфлота Романа Мартова.

«Корабли Балтийского флота и индийских ВМС на учении «Индра-2019» отработали практические действия в море», — заявил Мартов.

Он отметил, что в рамках морской фазы учений был сформирован российско-индийский отряд кораблей, в него вошли сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня», морской буксир «Виктор Конецкий», фрегат «Таркаш» и танкер «Адитья».

Отряд провёл тренировки по организации связи, совместному тактическому маневрированию и прохождению узкостей. Также прошла совместная тренировка по организации противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что корабли Балтийского флота проведут учения в Индийском океане.

Морская часть учений продлится с 16 по 19 декабря.