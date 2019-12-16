Корабли Балтфлота и ВМС Индии провели совместную тренировку

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Корабли Балтийского флота ВМФ России и Военно-морских сил Индии в рамках морской фазы международных учений «Индра-2019» отработали совместные действия в акватории Индийского океана.
Корабли Балтфлота и ВМС Индии провели совместную тренировку
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Балтфлота Романа Мартова. 

«Корабли Балтийского флота и индийских ВМС на учении «Индра-2019» отработали практические действия в море», — заявил Мартов. 

Он отметил, что в рамках морской фазы учений был сформирован российско-индийский отряд кораблей, в него вошли сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня», морской буксир «Виктор Конецкий», фрегат «Таркаш» и танкер «Адитья».

Отряд провёл тренировки по организации связи, совместному тактическому маневрированию и прохождению узкостей. Также прошла совместная тренировка по организации противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что корабли Балтийского флота проведут учения в Индийском океане.

Морская часть учений продлится с 16 по 19 декабря.

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