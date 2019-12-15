Корабли Балтийского флота проведут учения в Индийском океане
- © Александр Гальперин
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
«В индийском порту Мармагао завершается береговая фаза морской части учения «Индра-2019». 16 декабря в 09:00 корабли — участники учения выйдут в море для проведения совместных манёвров... в акватории Индийского океана», — цитирует представителя флота ТАСС.
Военнослужащие проведут артиллерийские и практические стрельбы в рамках учений по ПВО, отработают пополнение запасов в море, а также организуют досмотровые операции и перекрёстные полёты корабельных вертолётов «с палубы на палубу».
Морская часть учений продлится с 16 по 19 декабря.
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что Россия и Индия согласовали морскую часть учений «Индра-2019».