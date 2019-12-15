Корабли Балтийского флота проведут учения в Индийском океане

Фрегат «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и морской буксир «Виктор Конецкий» Балтийского флота России 16 декабря проведут в Индийском океане манёвры совместно с военными кораблями Индии в рамках учений «Индра-2019».

Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«В индийском порту Мармагао завершается береговая фаза морской части учения «Индра-2019». 16 декабря в 09:00 корабли — участники учения выйдут в море для проведения совместных манёвров... в акватории Индийского океана», — цитирует представителя флота ТАСС.

Военнослужащие проведут артиллерийские и практические стрельбы в рамках учений по ПВО, отработают пополнение запасов в море, а также организуют досмотровые операции и перекрёстные полёты корабельных вертолётов «с палубы на палубу».

Морская часть учений продлится с 16 по 19 декабря.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что Россия и Индия согласовали морскую часть учений «Индра-2019».