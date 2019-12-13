Военнослужащие России и Индии согласовали морскую часть учений «Индра-2019»

Военнослужащие России и Индии согласовали морскую часть двусторонних учений «Индра-2019», сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Стороны обсудили порядок отработки практических действий в море. К примеру, моряки поочерёдно, а затем совместно проведут операцию по досмотру подозрительного судна. Они также решат задачи по блокированию побережья одного из островов и выполнят артиллерийские стрельбы по морской цели.

Отвечать за обеспечение морской части учений будут сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и морской буксир «Виктор Конецкий» Балтийского флота.

Учения «Индра-2019» проходят с 11 по 21 декабря. К ним привлечены более 700 военнослужащих ВС России.

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