В Турции заявили о продолжении переговоров с Россией о поставках С-400

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RT
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара не намерена отказываться от российских комплексов С-400 и продолжает переговоры с Москвой по поставкам второго полка систем.
В Турции заявили о продолжении переговоров с Россией о поставках С-400
  • РИА Новости

«Для Анкары было бы проблематично отказаться от покупки российских систем ПВО С-400», — цитирует его Haber7.

Акар добавил, что Турция надеется на разрешение существующих разногласий с США по данному вопросу путём диалога.

«Турция продолжает вести переговоры с Россией о приобретении второго полка С-400», — отметил турецкий министр.

В конце декабря Турция и США создали совместную рабочую группу по С-400.

14 декабря США объявили о введении санкций против Турции из-за приобретения Анкарой С-400.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение США не является сюрпризом — это применение нелегитимных мер «налево и направо».

В ноябре Анкара сообщала, что продолжает подготовку к развёртыванию приобретённых у России С-400.

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