Турция и США создали совместную рабочую группу по С-400

Турция и США создали совместную рабочую группу в связи с приобретением Анкарой российских комплексов С-400, начались технические переговоры. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Была создана совместная рабочая группа с США по С-400, начались технические переговоры», — цитирует NTV министра.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU AÇIKLADI

S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu https://t.co/Razqh5dIcjpic.twitter.com/Nw07Yk6Rtm — NTV (@ntv) December 30, 2020

14 декабря США объявили о введении санкций против Турции из-за приобретения Анкарой С-400.

В Анкаре осудили это решение и отметили, что предпримут ответные шаги.

В МИД Турции подчеркнули, что заявления об уязвимости систем НАТО в связи с приобретением С-400 не имеют технического обоснования.

Дипломаты отмечали, что Турция ранее предлагала создать техническую рабочую группу с участием НАТО и решить этот вопрос.