Турция и США создали совместную рабочую группу по С-400

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Турция и США создали совместную рабочую группу в связи с приобретением Анкарой российских комплексов С-400, начались технические переговоры. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Турция и США создали совместную рабочую группу по С-400
  • РИА Новости

«Была создана совместная рабочая группа с США по С-400, начались технические переговоры», — цитирует NTV министра.

14 декабря США объявили о введении санкций против Турции из-за приобретения Анкарой С-400.

В Анкаре осудили это решение и отметили, что предпримут ответные шаги. 

В МИД Турции подчеркнули, что заявления об уязвимости систем НАТО в связи с приобретением С-400 не имеют технического обоснования.

Дипломаты отмечали, что Турция ранее предлагала создать техническую рабочую группу с участием НАТО и решить этот вопрос. 

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