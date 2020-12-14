Помпео заявил о введении санкций против Турции из-за С-400

США ввели санкции в отношении Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, США будут в полной мере реализовывать санкции против других стран за «значительные» транзакции с оборонным сектором России, передаёт РИА Новости.

«Я призываю Турцию разрешить проблему С-400 немедленно и в координации с Соединёнными Штатами», — заявил Помпео.

Ранее в Минфине США сообщили о введении санкций против Турции, в частности, управления оборонной индустрии страны.

10 декабря СМИ, ссылаясь на источники, писали, что США собираются ввести санкции против Турции из-за С-400.

Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, США «применяют против Турции» санкции, что является неуважением к важному партнёру по НАТО.