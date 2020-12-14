Помпео заявил о введении санкций против Турции из-за С-400

Короткая ссылка
США ввели санкции в отношении Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео заявил о введении санкций против Турции из-за С-400
  • Reuters

По его словам, США будут в полной мере реализовывать санкции против других стран за «значительные» транзакции с оборонным сектором России, передаёт РИА Новости.

«Я призываю Турцию разрешить проблему С-400 немедленно и в координации с Соединёнными Штатами», — заявил Помпео.

Ранее в Минфине США сообщили о введении санкций против Турции, в частности, управления оборонной индустрии страны. 

10 декабря СМИ, ссылаясь на источники, писали, что США собираются ввести санкции против Турции из-за С-400.

Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, США «применяют против Турции» санкции, что является неуважением к важному партнёру по НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить