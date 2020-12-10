Reuters: США намерены ввести санкции против Турции из-за С-400

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США собираются ввести санкции в отношении Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, включая двух официальных лиц США.
Reuters: США намерены ввести санкции против Турции из-за С-400
  • РИА Новости

По данным агентства, о подобных мерах может быть объявлено «в любой день».

Санкции, как отмечается, затронут Управление оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира.

Ранее стало известно, что в согласованный обеими палатами конгресса США проект оборонного бюджета были включены санкции против Турции из-за С-400.

Как отмечали в Госдепе, риск применения санкций в отношении Анкары из-за С-400 увеличивается. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчёркивал, что Анкара не собирается отказываться от комплексов.

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