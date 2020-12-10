Reuters: США намерены ввести санкции против Турции из-за С-400
- РИА Новости
По данным агентства, о подобных мерах может быть объявлено «в любой день».
Санкции, как отмечается, затронут Управление оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира.
Ранее стало известно, что в согласованный обеими палатами конгресса США проект оборонного бюджета были включены санкции против Турции из-за С-400.
Как отмечали в Госдепе, риск применения санкций в отношении Анкары из-за С-400 увеличивается.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчёркивал, что Анкара не собирается отказываться от комплексов.