Reuters: США намерены ввести санкции против Турции из-за С-400

США собираются ввести санкции в отношении Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, включая двух официальных лиц США.

По данным агентства, о подобных мерах может быть объявлено «в любой день».

Санкции, как отмечается, затронут Управление оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира.

Ранее стало известно, что в согласованный обеими палатами конгресса США проект оборонного бюджета были включены санкции против Турции из-за С-400.

Как отмечали в Госдепе, риск применения санкций в отношении Анкары из-за С-400 увеличивается.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчёркивал, что Анкара не собирается отказываться от комплексов.