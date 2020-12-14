США ввели санкции против Турции
- Reuters
В частности, санкции введены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира.
Как отмечается на сайте Минфина, речь идёт о законе CAATSA — закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что США собираются ввести санкции против Турции из-за приобретения российских С-400.
Сообщалось, что под них может подпасть в том числе Исмаил Демир.
Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, США «применяют против Турции CAATSA», что является неуважением к важному партнёру по НАТО.