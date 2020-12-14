США ввели санкции против Турции

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США ввели санкции в отношении Турции, под ограничения попали четверо турецких чиновников и управление оборонной индустрии страны. Об этом говорится на сайте Минфина Соединённых Штатов.
США ввели санкции против Турции
  • Reuters

В частности, санкции введены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира. 

Как отмечается на сайте Минфина, речь идёт о законе CAATSA — закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что США собираются ввести санкции против Турции из-за приобретения российских С-400.

Сообщалось, что под них может подпасть в том числе Исмаил Демир.

Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, США «применяют против Турции CAATSA», что является неуважением к важному партнёру по НАТО.

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