Эрдоган назвал возможные санкции США против Турции неуважением

Возможные санкции США в отношении Турции являются неуважением к важному партнёру по НАТО. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция — страна НАТО, США также являются страной НАТО. Турция входит в пятёрку важнейших стран альянса, так что это не обычная страна… Если раньше господин Трамп или Обама с гордостью говорили, что в НАТО есть такая страна, как Турция, то сейчас США применяют против Турции CAATSA. Это неуважение к очень важному партнёру по НАТО», — цитирует Habertürk главу государства.

CAATSA — закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Накануне Reuters со ссылкой на четыре источника, включая двух официальных лиц США, сообщило, что США собираются ввести санкции против Анкары из-за приобретения российских С-400.

Как отмечали в Госдепе в октябре, риск применения санкций в отношении Анкары из-за С-400 увеличивается.