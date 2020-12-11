Эрдоган назвал возможные санкции США против Турции неуважением
- Reuters
«Турция — страна НАТО, США также являются страной НАТО. Турция входит в пятёрку важнейших стран альянса, так что это не обычная страна… Если раньше господин Трамп или Обама с гордостью говорили, что в НАТО есть такая страна, как Турция, то сейчас США применяют против Турции CAATSA. Это неуважение к очень важному партнёру по НАТО», — цитирует Habertürk главу государства.
CAATSA — закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
Накануне Reuters со ссылкой на четыре источника, включая двух официальных лиц США, сообщило, что США собираются ввести санкции против Анкары из-за приобретения российских С-400.
Как отмечали в Госдепе в октябре, риск применения санкций в отношении Анкары из-за С-400 увеличивается.