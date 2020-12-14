В Турции отреагировали на санкции США из-за покупки у России С-400

Турция осуждает решение США ввести санкции против Анкары из-за покупки российских С-400 и предпримет ответные шаги. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«Мы осуждаем и отвергаем решение США, объявленное в связи с поставками систем ПВО С-400, которое включает односторонние санкции против нашей страны», — говорится в сообщении.

Как отметили дипломаты, Турция примет необходимые меры против решения США, которое «неизбежно негативно повлияет» на двусторонние отношения.

«Турция не будет воздерживаться от принятия мер, которые она считает необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности», — добавили в ведомстве.

В МИД Турции также подчеркнули, что утверждения об уязвимости систем НАТО в связи с приобретением Турцией С-400 не имеют технического обоснования.

Там напомнили, что Турция предлагала создать техническую рабочую группу с участием НАТО и решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе.

14 декабря США объявили о введении санкций против Турции. Как пояснил госсекретарь США Майк Помпео, они вводятся из-за приобретения Анкарой С-400.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что такое решение не стало сюрпризом — это применение нелегитимных мер «налево и направо».