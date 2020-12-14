Лавров прокомментировал решение США ввести санкции против Турции из-за С-400

Решение США ввести санкции против Турции за покупку российских С-400 не является сюрпризом — это применение нелегитимных мер «налево и направо». Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Я думаю, то, что США вводят санкции против Турции за покупку С-400, стало известно не только что — об этом США говорят уже больше года. Поэтому сюрпризом это не является. Это, конечно же, очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных, односторонних, принудительных мер, которыми Соединённые Штаты пользуются многие годы (уже десятилетия) налево и направо», — сказал министр.

По его словам, это не добавляет авторитета США на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества.

Ранее Минфин США заявил о введении санкций против Турции.

Как пояснил госсекретарь США Майк Помпео, санкции вводятся из-за приобретения Анкарой российских С-400.