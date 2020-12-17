Чавушоглу: Турция не намерена отступать в вопросе размещения C-400

Турция не отступит от своей позиции по размещению российских систем С-400 на территории республики, несмотря на санкции. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы продолжим предпринимать шаги, чтобы наша оборонная промышленность стала более независимой. По теме с С-400 мы не отступим назад», — приводит ТАСС его слова.

Чавушоглу заявил, что санкции являются ошибочным решением, Турция предпримет ответные шаги.

Ранее США объявили о введении санкций против Анкары из-за приобретения российских С-400.

По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, ограничительные меры США против Турции из-за покупки С-400 несовместимы с союзническими отношениями.