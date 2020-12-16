Эрдоган назвал санкции США из-за С-400 атакой на суверенитет Турции

Санкции США против Турции из-за покупки российских систем С-400 несовместимы с союзническими отношениями, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Что это за союзничество? Что это за альянс?.. Это решение — атака на наш суверенитет», — цитирует Эрдогана Hurriyet.

Ранее США объявили о введении санкций против Анкары из-за приобретения российских С-400. Под ограничения подпали четверо турецких чиновников и Управление оборонной индустрии страны.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал это «проявлением нелегитимных, односторонних, принудительных мер, которыми Соединённые Штаты пользуются многие годы (уже десятилетия) налево и направо».