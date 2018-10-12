Байден: главная цель Путина — не восстановить СССР, а развалить НАТО и Евросоюз

Запад должен обратить внимание на опасность, которую представляет «ослабевающая, но агрессивная Россия». С таким призывом в британском аналитическом центре Chatham House выступил бывший вице-президент США Джо Байден. Политик также предположил, что Владимир Путин добивается «разложения» демократических организаций, чтобы иметь дело с разрозненными государствами, сообщает Daily Express.

Владимир Путин стремится уничтожить НАТО и Европейский Союз. Такое мнение высказал бывший вице-президент США Джо Байден, выступавший в британском аналитическом центре Chatham House, передаёт Daily Express.

Американский политик предупредил аудиторию об опасности, которую представляет «ослабевающая, но агрессивная Россия». По его словам, «русские используют любое доступное средство, чтобы дестабилизировать обстановку и посеять распри».

«На мой взгляд, главная цель Путина — это разложение НАТО и ЕС, а не восстановление Советского Союза. Он предпочёл бы иметь дело с обособленными странами, на которые можно надавить, чем с единым демократическим Западом», — предположил Байден.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию в собственной стране. «Демократия, свобода и открытость, которыми мы дорожим, находятся под внешней и внутренней угрозой из-за соблазнительных призывов фальшивого национализма, популизма и ксенофобии, существующих сегодня во многих западных демократиях. В том числе в Британии и США», — заявил политик.

«Демагоги и шарлатаны — а у нас их много, — выходят на передний план, играя на людских страхах, обостряя предрассудки. Они уверены, что могут предоставлять неполную искажённую информацию», — добавил Байден.

По его мнению, ключевые ценности «разрезаются на кусочки», и особое опасение вызывает укрепление альтернативных правых. Он также обратил внимание, что в США господствует максима «победитель получает всё», из-за чего прийти к согласию становится чрезвычайно сложно.

Поэтому, считает Байден, Запад должен вновь доказать ценность демократической модели. Этот процесс он охарактеризовал как «борьбу за будущее».

Говоря о НАТО, политик раскритиковал отношение к альянсу, как к «вымогательству под предлогом защиты». Вероятно, слова бывшего вице-президента отсылали к заявлениям Трампа об организации и его требованиям к союзникам тратить больше на оборону.

Во время своей речи Байден старательно не упоминал действующего президента. Однако когда его стали расспрашивать о собственных политических планах, он выразил уверенность, что кандидаты от демократов имеют высокие шансы «сместить» нью-йоркского миллиардера.

«Я думаю, что в Демократической партии много людей, которые способны одолеть президента Трампа. Мне не приходит на ум ни один возможный кандидат — и я пока не вхожу в их число, — который бы не разбирался во внешней политике лучше президента Трампа», — отметил Байден.

Кроме того, он напомнил об «особых отношениях» между Лондоном и Вашингтоном. Байден выразил обеспокоенность ходом переговоров по брекситу и признал, что никогда бы не стал голосовать за выход Британии из ЕС, если бы был её гражданином.