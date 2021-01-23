Глава Пентагона провёл переговоры с генсеком НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

«Этот звонок был его (Ллойда. — RT) первым звонком иностранному лидеру в качестве министра обороны, и он подчеркивал важность альянса НАТО для Соединенных Штатов. Лидеры обсудили важность наших общих ценностей и нынешнюю обстановку, включая поддержание крепких оборонных и сдерживающих позиций НАТО, а также продолжающиеся миссии в Афганистане и Ираке», — говорится в сообщении.

Ранее сенат конгресса США утвердил кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина на должность главы Пентагона.