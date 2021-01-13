Госдеп займётся популяризацией политики миссии США при НАТО

Госдепартамент США планирует выделить средства на содействие «более глубокому пониманию» политики американского представительства при Североатлантическом альянсе. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Управление советника по связям с общественностью при представительстве США при НАТО принимает предложения программ и инициатив, направленных на содействие более глубокому пониманию политики и взглядов представительства США при НАТО... Все мероприятия должны быть ориентированы на страны — члены НАТО и государства-партнёры за исключением случаев, когда представлено убедительное обоснование (для охвата иных стран. — RT)», — уточняется в документе.

В качестве приоритетных в рамках инициативы в Госдепе обозначены темы, предполагающие в том числе изучение взаимоотношений России и НАТО, деятельности НАТО на Ближнем Востоке, рассмотрение вопросов борьбы с дезинформацией, оборонных бюджетов и равного распределения финансовых обязательств, а также ситуации в области кибербезопасности и контроля над вооружениями.

Будущие подрядчики будут заниматься организацией публичных дебатов и дискуссий, разработкой цифрового контента и методических материалов, следует из описания гранта.

В работе потенциальных участников программы Госдеп «особенно приветствует» творческие подходы с использованием цифровых технологий и социальных сетей. Кроме того, в ведомстве заинтересованы в честном анализе недостатков стратегий НАТО и поиске практических решений для их устранения, говорится в документе.

Размер одного гранта не будет превышать $15 тыс., однако их число не оговаривается.

Ранее сообщалось о намерении Госдепартамента США профинансировать программу по борьбе с дезинформацией, направленной против НАТО, а также против «деятельности и ценностей» союзников военного блока.