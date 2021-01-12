В США заявили о «найме» спецслужбами России хакеров из-за «трудностей с набором персонала»

Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад, в котором сообщается, что российские спецслужбы из-за «трудностей с набором персонала» якобы пользуются услугами хакеров и закупают вредоносные программы. Об этом говорится в справке американских аналитиков о кибернетических подразделениях России. С документом ознакомился RT.

«Российские службы безопасности, как и другие государственные структуры, испытывают трудности с набором квалифицированного персонала. Между частным сектором и соперничающими структурами идёт конкуренция за кадры. Это... зачастую вынуждает службы безопасности России пользоваться услугами хакеров из гражданской и криминальной сфер или покупать вредоносные программы», — говорится в докладе.

При этом аналитики обвиняют Москву в том, что она использует «незаурядные возможности» в киберпространстве для «осуществления разрушительных кибератак по всему миру», шпионажа, а также для распространения дезинформации и пропаганды.

По мнению исследовательской службы конгресса, за выполнением таких операций стоят различные структуры в сфере безопасности и разведки. В частности, в докладе упоминаются ГРУ, Служба внешней разведки, ФСБ и ФСО.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT заявил, что американские эксперты в очередной раз демонизируют Россию.

«С одной стороны, говорят о том, что действия Москвы в киберпространстве носят якобы разрушительный и масштабный характер. С другой стороны, им не хотелось бы признавать верховенство России в этом вопросе. Видимо, американцы исходят из своих возможностей и из своих действий в киберпространстве. Если задаться вопросом, какую цель преследует исследовательский центр, то она видится традиционной для американской администрации — найти какой-то повод для того, чтобы возложить ответственность на Россию и перейти к языку санкций», — сказал эксперт.

Ранее спецслужбы США заявили, что Россия может быть причастна к кибератакам, затронувшим правительственные ведомства США и частные компании, которые были выявлены в декабре 2020 года.

Российская сторона категорически отвергает подобные предположения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными».