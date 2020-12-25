Американский сенатор сравнил кибератаку против США с «актом войны»

Американский сенатор-демократ Бен Кардин уверен, что за масштабной хакерской атакой против государственных учреждений и частных компаний США стоит Россия. Он также считает, что инцидент потенциально может рассматриваться как «акт войны». Об этом говорится в заявлении сенатора, с текстом которого ознакомился RT.

«Администрация Трампа должна незамедлительно провести подробный брифинг высокого уровня для конгресса, поскольку подобная непрекращающаяся атака потенциально может быть расценена как акт войны», — уточнил Кардин.

Кроме того, в опубликованном 18 декабря заявлении конгрессмен подчеркнул, что «агрессоры» должны понести ответственность за содеянное и ощутить на себе «всю полноту последствий и серьёзность ответной реакции властей США».

«Я настоятельно призываю своих коллег рассмотреть подготовленный представителями Демократической и Республиканской партий «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля», который направлен на противодействие широкомасштабным атакам со стороны России на наши избирательные системы и цифровую инфраструктуру», — заключил он.

22 декабря избранный американский президент Джо Байден, комментируя ситуацию с кибератакой на США, также заявил, что она «была тщательно спланирована и осуществлена». По его словам, исходя из первоначальных данных, «ответственность за кибервзлом» якобы лежит на России.

Американские СМИ ещё 13 декабря распространили сообщения о том, что некие связанные с иностранными правительствами хакеры взломали системы, принадлежащие Министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).

Впоследствии из Вашингтона стали звучать заявления о якобы причастности России к произошедшему. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг причастность Москвы к инциденту.