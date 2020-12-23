Байден прокомментировал ситуацию с кибератакой в США

Избранный американский президент Джо Байден, комментируя ситуацию с кибератакой в США заявил, что «эта атака была тщательно спланирована и осуществлена».

Он заявил, что «тем, кто осуществил атаку удалось застать федеральные власти врасплох, когда они не были готовы».

«Я думаю, что, когда я узнаю, каковы масштабы ущерба, и кто официально несет ответственность, они могут быть уверены, что мы дадим ответ. И, возможно, мы ответим аналогичным образом. Есть много возможностей, которые я сейчас не буду обсуждать», — цитирует ТАСС Байдена.

17 декабря офис директора Нацразведки США, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности сделали совместное заявление, в котором говорится о выявленном «значительном киберинциденте», который «затронул сети внутри федерального правительства».