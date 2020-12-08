Госдеп намерен бороться с направленной против НАТО дезинформацией

Госдепартамент США намерен профинансировать программу по борьбе с дезинформацией, направленной против Североатлантического альянса, а также против «деятельности и ценностей» союзников блока. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Как уточняется в документе, действия со стороны ряда государственных и негосударственных субъектов «подрывают единство» альянса. В связи с этим в Госдепе заинтересованы в укреплении способностей военного блока и государств-партнёров противостоять подобным действиям.



«Управление советника по связям с общественностью при представительстве США при НАТО приветствует предложения проектов, направленных на повышение устойчивости стран НАТО и их союзников к кампаниям по распространению дезинформации и ложной информации», — уточняется в тексте.

Так, в Госдепе «особо приветствуют» разработку соответствующих «творческих» предложений с использованием цифровых технологий и социальных сетей, проведение анализа относительно того, какие недостатки существуют в стратегиях НАТО в рассматриваемой области, а также «практические предложения» для решения существующих проблем.

Как отмечается в документе, целевая аудитория проектов — молодёжь, представители сферы безопасности и обороны, политики и лица, формирующие общественное мнение.

Максимальный размер одного гранта на программу «Противодействие дезинформации и ложной информации» не должен превышать $25 тыс., максимальный срок реализации программы — полтора года.

Подать заявку на получение средств могут некоммерческие, неправительственные организации, в том числе аналитические центры, а также образовательные учреждения из стран — членов НАТО и государств-партнёров.

Ранее сообщалось о намерении Минобороны США создать и запустить новую автоматизированную программу для обнаружения «онлайн-кампаний по расширению геополитического влияния».

Для выявления таких кампаний американские специалисты планируют анализировать не только демографические данные пользователей, но и психографические — взгляды, убеждения, моральные устои и ценности.