«Вооружение России непропорционально велико»: в Эстонии призвали увеличить траты на оборону из-за «российской угрозы»

Эстонии нужно нарастить оборонные расходы до 6,5% от ВВП, чтобы противостоять «атаке России». Об этом заявил командующий Силами обороны республики Мартин Херем. По его словам, самой большой угрозой для страны якобы остаётся РФ. При этом Москва не раз заявляла об отсутствии у неё планов нападать на кого-либо, включая страны Прибалтики. По мнению аналитиков, антироссийские лозунги стали «фундаментом государственности» и «главной внешнеполитической функцией» балтийских республик.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем призвал нарастить военные расходы страны, чтобы долгое время противостоять «атаке России».

«Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например в Грузии и на Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико. Поэтому Эстония должна увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП», — сказал Херем в передаче Uudis+ на Vikerraadio.

Он подчеркнул, что для отражения возможной атаки эстонским военным потребуются дальнобойная артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные ВМС, а также дополнительные шесть бригад к силам наземной обороны.

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Заявление Херема прозвучало после того, как спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил 1 января о территориальных претензиях к России. По его версии, Тартуский мирный договор, согласно которому «была согласована граница» между государствами, в соответствии с международным правом якобы действует и сейчас. Согласно этому договору, эстонской стороне отошла часть Псковской губернии (сейчас Печорский район Псковской области), территории на правобережье Нарвы (ныне часть Ленинградской области). В 1944 году эти земли были возвращены РСФСР.

На это высказывание ответил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, посоветовав эстонским политикам не включать историческую память избирательно. В частности, он напомнил о многовековой истории нахождения Чудской земли в составе Руси и Российской империи.

Кроме того, в середине декабря эстонский министр обороны Юри Луйк заявлял во время встречи с британским коллегой об опасности, якобы исходящей от РФ.

«Великобритания является одним из важнейших союзников Эстонии, с ней мы имеем совершенно аналогичное представление об угрозах европейской безопасности со стороны России, и это было подтверждено сегодняшней встречей, а также более чем 800 британскими солдатами, находящимися в Эстонии круглый год. Мы очень благодарны британцам за взятые на себя обязательства», — сообщил он.

Не только в Эстонии

Подобные антироссийские заявления нередко делают власти и других прибалтийских стран.

Так, в феврале 2020 года президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что размещённые в стране силы Североатлантического альянса, в частности США, позволяют эффективно сдерживать «российскую угрозу».

В декабре 2020 года в Службе государственной безопасности Латвии заявили, что российские спецслужбы якобы остаются существенной угрозой для республики. При этом в ведомстве утверждали, что пандемия коронавирусной инфекции и наложенные из-за неё ограничения повлияли на активность спецслужб России и «их способы осуществления действий против Латвии».

Символика НАТО

Reuters

© Yves Herman

Москва, в свою очередь, неоднократно подчёркивала абсурдность заявлений об агрессивных намерениях России в отношении прибалтийских стран. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, однако используют заявления о «российской угрозе» для размещения большего количества техники и батальонов близ границ РФ.

«Создать нервозность»

Как отметил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, заявления прибалтийских военачальников, в том числе командующего Силами обороны Эстонии о необходимости поднять расходы на оборону из-за пресловутой «российской угрозы», вызывают лишь недоумение.

«Высшее лицо, отвечающее за вооружённые силы, должно думать об экономических и политических аспектах своих заявлений, а не только о военных. Увеличение расходов на оборону до 6,5% просто убьёт Эстонию, разорит её», — сказал Межевич в разговоре с RT.

Похожего мнения придерживается и главный редактор портала Rubaltic.ru Сергей Рекеда. По его словам, Эстония «может довести свой военный бюджет хоть до 50% от ВВП страны, однако в таком случае встаёт вопрос, что останется от этого прибалтийского государства».

«Призывы серьёзно увеличить бюджет выглядят странно на фоне того, что сейчас Эстонии требуются вложения прежде всего в социальную сферу и здравоохранение из-за пандемии», — говорит аналитик.

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Что же касается тезиса эстонского военачальника об «атаке» со стороны России, то к таким заявлениям Москве не привыкать, отметил Межевич.

«Военно-политический класс прибалтийских республик вообще и Эстонии в частности демонстрирует просто звериные эмоции по отношению к своему восточному соседу. Особенно активизировалась их деятельность на фоне выборов в США. Чем меньше страна, тем громче должен быть крик об опасности, якобы исходящей со стороны РФ. Если прибалтийские политики или военные говорят, что Россия агрессивна, то его поймут и, возможно, наградят. Это выгодно, а раз так, то военно-политические круги будут продолжать выступать с антироссийскими лозунгами», — пояснил аналитик.

В свою очередь, Сергей Рекеда отметил, что антироссийская риторика в Эстонии набирает обороты десятилетиями.

«Эстонские чиновники и военные по очереди высказывают несвежие идеи относительно того, что «угроза» со стороны России никуда не делась. Хотя в реальности этой стране, как и другим государствам Прибалтики, в России никто не угрожал», — говорит Рекеда.

С его точки зрения, «выступления с антироссийскими заявлениями — базовый фундамент государственности прибалтийских республик».

«Это их главная внешнеполитическая функция, этим же определяется и внутриполитическая ситуация. Каждая из трёх стран Прибалтики является своего рода буфером между Россией и Европой. Они всегда раньше и громче всех выступают за санкции, за усиление военной составляющей на своей территории, несмотря на то что это подрывает их и так, мягко говоря, слабую систему безопасности», — рассуждает аналитик.

Эстонские военные

Reuters

© Ints Kalnins

При этом Межевич пояснил, что задача военных в странах Прибалтики — «создать напряжённость на российских границах».

«Понятно, что батальоны на территории Эстонии у российской границы сами по себе не пойдут до Перми или до Казани, этого никто в НАТО не предполагает. Тут ставится задача создать некоторую нервозность, вызвать ответные меры со стороны России», — пояснил эксперт.