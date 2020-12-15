Эстония поблагодарила Британию за размещение в стране своих военных

Короткая ссылка
Эстонский министр обороны Юри Луйк поблагодарил Великобританию за размещение более 800 военных, которые находятся в Эстонии круглый год.
Эстония поблагодарила Британию за размещение в стране своих военных
  • Reuters

«Великобритания является одним из важнейших союзников Эстонии, с которой мы имеем совершенно аналогичную картину угроз европейской безопасности со стороны России, и это было подтверждено сегодняшней встречей, а также более 800 британскими солдатами, находящимися в Эстонии круглый год. Мы очень благодарны британцам за этот вклад», — сказал эстонский министр.

Он приветствовал решение Великобритании увеличить инвестиции на оборону.

В апреле 2019 года Великобритания на три месяца направила в Эстонию пять вертолётов Apache в качестве средства сдерживания «очень вероятной агрессии» со стороны России.

При этом в НАТО заявляли об отсутствии агрессии России против стран Балтии. Руководитель военного комитета генерал Петр Павел подчеркнул, что Североатлантический альянс «не видит открытой агрессии в отношении Прибалтийских стран».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить