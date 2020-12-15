Эстония поблагодарила Британию за размещение в стране своих военных

Эстонский министр обороны Юри Луйк поблагодарил Великобританию за размещение более 800 военных, которые находятся в Эстонии круглый год.

«Великобритания является одним из важнейших союзников Эстонии, с которой мы имеем совершенно аналогичную картину угроз европейской безопасности со стороны России, и это было подтверждено сегодняшней встречей, а также более 800 британскими солдатами, находящимися в Эстонии круглый год. Мы очень благодарны британцам за этот вклад», — сказал эстонский министр.

Он приветствовал решение Великобритании увеличить инвестиции на оборону.

В апреле 2019 года Великобритания на три месяца направила в Эстонию пять вертолётов Apache в качестве средства сдерживания «очень вероятной агрессии» со стороны России.

При этом в НАТО заявляли об отсутствии агрессии России против стран Балтии. Руководитель военного комитета генерал Петр Павел подчеркнул, что Североатлантический альянс «не видит открытой агрессии в отношении Прибалтийских стран».