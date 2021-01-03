Глава Ленинградской области ответил на претензии Эстонии к России

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что эстонско-российская граница якобы и по сей день определяется Тартуским мирным договором 1920 года.
Глава Ленинградской области ответил на претензии Эстонии к России
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал региона. 

Дрозденко предложил эстонским политикам не включать историческую память избирательно.

Губернатор Ленинградской области также напомнил о «многовековой истории нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи».

«Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», — заявил Дрозденко.

Ранее Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует по сей день.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT заявил о незаконности претензий Эстонии по территории к России.

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