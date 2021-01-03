Глава Ленинградской области ответил на претензии Эстонии к России
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал региона.
Дрозденко предложил эстонским политикам не включать историческую память избирательно.
Губернатор Ленинградской области также напомнил о «многовековой истории нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи».
«Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», — заявил Дрозденко.
Ранее Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует по сей день.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT заявил о незаконности претензий Эстонии по территории к России.