Историк заявил о незаконности претензий Эстонии по территории к России

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует по сей день.

«Фактически речь идёт о том, что Эстония претендует на часть территорий Российской Федерации. Подчёркиваю, это абсолютно незаконная претензия, ничем не обоснованная», — пояснил эксперт.

Шаповалов отметил, что это территория России, подтверждённая международным правом, и это территория, на которой живут граждане Российской Федерации.

«Никаких ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий, конечно, не существует. Апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна», — добавил аналитик.

По его словам, данные претензии должны получить осуждение не только со стороны России, но и со стороны международного сообщества.

Ранее Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует по сей день.

Политик отметил, что в феврале 2020 года исполнилось 100 лет с момента заключения Тартуского договора, по которому Советская Россия первая в мире признала независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя государствами.

По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье Нарвы, ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

В феврале 2020 года эстонский президент Керсти Кальюлайд, выступая по случаю годовщины независимости республики, сообщила, что одним из условий вступления Эстонии в НАТО в 2004 году стал отказ от претензий на территории, принадлежавшие стране до Второй мировой войны.