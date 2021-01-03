Историк заявил о незаконности претензий Эстонии по территории к России
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«Фактически речь идёт о том, что Эстония претендует на часть территорий Российской Федерации. Подчёркиваю, это абсолютно незаконная претензия, ничем не обоснованная», — пояснил эксперт.
Шаповалов отметил, что это территория России, подтверждённая международным правом, и это территория, на которой живут граждане Российской Федерации.
«Никаких ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий, конечно, не существует. Апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна», — добавил аналитик.
По его словам, данные претензии должны получить осуждение не только со стороны России, но и со стороны международного сообщества.
Ранее Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует по сей день.
Политик отметил, что в феврале 2020 года исполнилось 100 лет с момента заключения Тартуского договора, по которому Советская Россия первая в мире признала независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя государствами.
По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье Нарвы, ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
В феврале 2020 года эстонский президент Керсти Кальюлайд, выступая по случаю годовщины независимости республики, сообщила, что одним из условий вступления Эстонии в НАТО в 2004 году стал отказ от претензий на территории, принадлежавшие стране до Второй мировой войны.