Президент Эстонии напомнила об отказе страны от довоенных территорий

Эстонский президент Керсти Кальюлайд, выступая по случаю годовщины независимости республики, напомнила, что одним из условий вступления Эстонии в НАТО в 2004 году стал отказ от претензий на территории, принадлежавшие стране до Второй мировой войны.

Кальюлайд, в частности, напомнила слова экс-премьера страны Андреса Таранда, который после вывода советских войск из Эстонии призвал «идти вперёд» в вопросе о границах, которые изменились после Второй мировой войны.

«Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в НАТО... Мы обещали союзникам: у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям», — цитирует её РИА Новости.

Эстонский лидер также пообещала, что страна продолжит прилагать усилия для ратификации договора с Россией о государственной границе от 2014 года.

В начале февраля спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией всё ещё продолжает действовать.

В МИД России в ответ отметили, что подобные высказывания свидетельствуют о том, что у политических элит Эстонии «проблемы не с прошлым, а с будущим».

Тартуский мирный договор был заключён 2 февраля 1920 года. Согласно документу, РСФСР признала независимость Эстонии, между странами устанавливались государственная граница и нейтральные полосы, Ивангород и часть Печорского района отходили балтийской республике. В 1940 году Эстония вошла в состав СССР, договор утратил силу.