Захарова прокомментировала заявления в Эстонии о Тартуском договоре
- globallookpress.com
Как отметила дипломат на своей странице в Facebook, подобные заявления свидетельствуют о том, что «у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим».
«Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат», — написала она.
Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией якобы действует и сейчас.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась в пользу отказа от пересмотра границ между её страной и Россией.
По её словам, Тартуский договор является свидетельством «рождения эстонского государства».