Захарова прокомментировала заявления в Эстонии о Тартуском договоре

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления руководства Эстонии о том, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать.
Захарова прокомментировала заявления в Эстонии о Тартуском договоре
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Как отметила дипломат на своей странице в Facebook, подобные заявления свидетельствуют о том, что «у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим».

«Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат», — написала она.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией якобы действует и сейчас.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась в пользу отказа от пересмотра границ между её страной и Россией.

По её словам, Тартуский договор является свидетельством «рождения эстонского государства».

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