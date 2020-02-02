Президент Эстонии высказалась против пересмотра границ с Россией
- Reuters
«Мы должны также уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться», — цитирует ТАСС Кальюлайд.
По её словам, стремление к противоположному создаёт путаницу.
Она также заявила о том, что Тартуский мирный договор является свидетельством «рождения эстонского государства».
Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией якобы действует и сейчас.