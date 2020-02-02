Президент Эстонии высказалась против пересмотра границ с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась в пользу отказа от пересмотра границ между её страной и Россией.

«Мы должны также уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться», — цитирует ТАСС Кальюлайд.

По её словам, стремление к противоположному создаёт путаницу.

Она также заявила о том, что Тартуский мирный договор является свидетельством «рождения эстонского государства».

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией якобы действует и сейчас.