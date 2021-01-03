«Не включать избирательную память»: в России ответили на территориальные претензии властей Эстонии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал эстонских политиков отказаться от избирательного подхода к исторической памяти. Так он прокомментировал заявление спикера парламента прибалтийской республики Хенна Пыллуааса о том, что граница двух стран якобы и по сей день определяется Тартуским мирным договором 1920 года. По этому соглашению Советская Россия передавала Эстонии часть территорий, которые позднее были возвращены РСФСР. В Совете Федерации призвали Таллин уйти от подобной риторики и вернуться к построению нормальных отношений с Москвой. Эксперты подчёркивают, что обозначенные эстонскими политиками претензии на часть территорий РФ не имеют под собой оснований.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко призвал эстонских политиков не включать «избирательную память» в вопросах, касающихся исторического прошлого. Так он отреагировал на слова спикера парламента республики Хенна Пыллуааса, который сказал, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует по сей день.

Дрозденко предложил эстонской стороне вспомнить и другие исторические эпизоды. В частности, он напомнил о «многовековой истории нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи» и советском периоде.

«Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Ленобласти.

В публикации также приводятся слова Дрозденко, который рассказал о своём участии в переговорах о техническом описании российско-эстонской границы в 1996 году. По его словам, при подписании соглашения у эстонской стороны не возникло вопросов.

«Потом, правда, находились эстонские ребята, которые по ночам... переносили пограничные столбы. Но уже наутро получали от нас эти столбы обратно на мосту Дружбы», — добавил губернатор, в те годы занимавший пост мэра Кингисеппского района Ленобласти.

В 2014 году упомянутый документ был подписан главами МИД двух стран, а в 2015-м — внесён в парламенты России и Эстонии для ратификации. Однако этот процесс застопорился в связи с осложнениями в двусторонних отношениях.

Напомним, что по Тартускому (Юрьевскому) мирному договору 1920 года Советская Россия первой в мире признала независимость Эстонии.

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По договору к Эстонской Республике отошла часть Псковской губернии (сейчас — Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (сейчас — в составе Кингисеппского района Ленобласти). После включения Эстонии в состав СССР в 1940 году установленная граница стала административной, а в 1944-м эти территории были возвращены РСФСР.

Отметим, что Пыллуаас и ранее высказывался на тему «аннексии» эстонских территорий. Политик сделал аналогичные заявления о статусе Тартуского договора в новогоднем обращении, приуроченном к наступлению 2020 года. А за некоторое время до этого спикер опубликовал в Facebook запись с рассуждениями на этот счёт, в которой заявил, что эстонская сторона не претендует на российские земли, а лишь хочет возвращения «своих» владений.

В российском посольстве тогда напомнили, что Тартуский мирный договор 1920 года утратил силу после вступления Эстонии в состав СССР, а в МИД России подчеркнули, что соглашение «принадлежит истории».

Комментируя новые заявления эстонской стороны, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что для формирования нормальных отношений между Россией и Эстонией руководству прибалтийского государства стоит пересмотреть свою позицию по территориальному вопросу.

«Если они хотят нормальные добрососедские отношения, надо уйти от этих «стандартов», абсолютно бесполезных, бессмысленных, которые кроме того, что нагнетают напряжённость в отношениях, ничего не дают. Абсолютно недостижимые «цели» ставит перед собой Эстония, с ней даже обсуждать эту тему никто не будет», — отметил собеседник RT.

Сенатор также выразил мнение, что ссылаться на дезавуированные договоры, в том числе Тартуский, бессмысленно.

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов подчеркнул, что речь в данном случае фактически идёт о том, что Эстония претендует на часть территорий РФ: «Это абсолютно незаконная претензия, ничем не обоснованная».

«Никаких ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий, конечно, не существует. Апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна», — констатировал аналитик в разговоре с RT.

Добавим, что в феврале 2020-го эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что одним из условий вступления Эстонии в НАТО в 2004 году стал отказ от претензий на территории, принадлежавшие стране до Второй мировой войны. Соответствующее заявление она сделала во время выступления по случаю годовщины независимости республики, пообещав, что страна продолжит прилагать усилия для ратификации договора с Россией о государственной границе от 2014 года.