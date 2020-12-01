Посольство России призвало Эстонию обеспечить права русских жителей

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Эстония спустя 30 лет после подписания Резолюции о национальном равноправии не смогла обеспечить равные права всем меньшинствам, особенно русскоязычным. Об этом говорится в сообщении посольства России в балтийской республике, опубликованном в Facebook.
Посольство России призвало Эстонию обеспечить права русских жителей
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«30 лет назад, 1 декабря 1990 года, председатели Верховных Советов Латвийской, Литовской и Эстонской Республик А. Горбунов, В. Ландсбергис и А. Рюйтель подписали Резолюцию о национальном равноправии», — говорится в тексте.

Уточняется, что по прошествии 30 лет «от этого благого намерения (резолюции) не осталось и следа».

«Обращается внимание на сохраняющееся неблагополучное положение в стране с меньшинствами, особенно русскоязычным», — добавили в дипмиссии. 

В сообщении отмечается, что основными проблемами являются дискриминация русскоязычного населения в системе образования и «феномен безгражданства» — жители с таким статусом не могут участвовать в политической жизни страны.

В декабре 2019 года постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял о нарушениях прав русскоязычного населения и попытках подвергнуть сомнению статус русского языка как языка нацменьшинств в Прибалтике.

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