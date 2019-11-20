МИД России ответил на призыв эстонского политика «вернуть территории»

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Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве «вернуть аннексированные эстонские территории» согласно Тартускому мирному договору.
МИД России ответил на призыв эстонского политика «вернуть территории»
  • Reuters

«Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать её не намерены. Тартуский договор принадлежит истории», — заявила Захарова.

В ведомстве выразили сожаление в связи с тем, что эстонское руководство «продолжает делать всё более провокационные и абсурдные заявления» вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией.

«Подобная риторика отнюдь не способствует ни формированию позитивной повестки наших отношений, ни продвижению процесса ратификации двусторонних договоров о границе», — отметила представитель МИД.

Ранее Пыллуаас заявил, что Россия якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и теперь должна их «вернуть», восстановив границы согласно Тартускому мирному договору.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемым подобное заявление.

Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с НСН также прокомментировал заявление Пыллуааса.

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