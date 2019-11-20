Эксперт оценил призыв эстонского политика «вернуть территории»
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По его мнению, эти недружественные действия могут сыграть критическую роль в отношениях между странами.
«Самое правильное — на такие мелкие вещи не реагировать. Но в копилке это всё равно остаётся, и когда в определённый момент будет решаться вопрос критический в ту или иную сторону, это может сыграть негативную роль во взаимоотношениях между странами», — пояснил он.
Эксперт также отметил, что цель подобных заявлений состоит в том, чтобы спровоцировать Россию на ответную реакцию.
Ранее политолог Евгений Булах в беседе с URA.RU оценил заявление Пыллуааса.