Эксперт оценил призыв эстонского политика «вернуть территории»

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Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с НСН прокомментировал заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве «вернуть аннексированные эстонские территории».
Эксперт оценил призыв эстонского политика «вернуть территории»
  • © Günter Gollnick
  • globallookpress.com

По его мнению, эти недружественные действия могут сыграть критическую роль в отношениях между странами.

«Самое правильное — на такие мелкие вещи не реагировать. Но в копилке это всё равно остаётся, и когда в определённый момент будет решаться вопрос критический в ту или иную сторону, это может сыграть негативную роль во взаимоотношениях между странами», — пояснил он.

Эксперт также отметил, что цель подобных заявлений состоит в том, чтобы спровоцировать Россию на ответную реакцию.

Ранее политолог Евгений Булах в беседе с URA.RU оценил заявление Пыллуааса.

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