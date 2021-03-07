«Милитаристские планы»: как Эстония ведёт подготовку к отражению «атаки России»

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет со ссылкой на результаты соцопросов заявил о возросшем количестве подростков, готовых воевать в случае нападения на страну. Наиболее вероятным «агрессором» в военном ведомстве республики считают Россию. Сражаться с оружием в руках готовы 63% представителей молодого поколения Эстонии. По мнению политологов, озвученные Лаанетом данные свидетельствуют о широком распространении в стране русофобии — официальный Таллин постоянно запугивает граждан «угрозой с Востока». Как полагают эксперты, такой алармизм позволяет руководству Эстонии увеличивать расходы на военные нужды.

В Эстонии значительно выросло количество подростков, готовых оказать вооружённое сопротивление в случае нападения на страну. Об этом сообщил журналистам министр обороны Эстонии Калле Лаанет. Ссылаясь на результаты социологических опросов, он заявил, что доля юных граждан с такой точкой зрения по сравнению с прошлым годом увеличилась с 54 до 63%.

«При этом примечательно, что в учебных программах школ, дающих среднее образование, учение о государственной обороне считает необходимым 81% населения. Эти цифры подтверждают, что с учебной программой по государственной обороне следует усиленно двигаться вперёд», — цитирует Лаанета интернет-портал Delfi.

Министр обороны рассказал, что в Эстонии сохраняется высокий уровень патриотизма. Так он охарактеризовал данные, согласно которым 77% населения считают, что в случае нападения страна должна оказать сопротивление. При этом, по его словам, более половины граждан готовы участвовать в обороне.

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Также, как заявил Лаанет, присутствие в стране войск НАТО поддерживают три четверти населения, а 65% респондентов полагают, что дислокация контингента иностранных военнослужащих повысила безопасность Эстонии.

«52% (респондентов. — RT) считают, что при возникновении конфликта НАТО окажет прямую военную помощь, и 45% полагают, что членство в НАТО уберегает от военного конфликта», — отметил Лаанет.

Напомним, в настоящее время в Эстонии развёрнуты командно-штабной центр Североатлантического альянса, многонациональный батальон НАТО и подразделение бронетанковой бригады ВС США, которое находится в республике на ротационной основе. Также иностранные вооружённые силы используют для своих нужд авиабазу Эмари.

Решение о дислокации контингента альянса в Эстонии было принято на Варшавском саммите 2016 года с целью «сдерживания России». В частности, об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

Помимо Эстонии, группировки натовских войск были развёрнуты в Латвии, Литве и Польше. В Москве считают, что западный военный блок занимается сдерживанием «несуществующей «угрозы с Востока».

«Элементы сумасшествия»

23 февраля в эфире Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (Eesti Rahvusringhääling, ERR) Лаанет заявил, что наибольшую угрозу для безопасности республики представляет именно политика России.

«В 2008 году после войны в Грузии решили, что наёмная армия Эстонии не подходит. До этого в Европе говорили, что войны не будет, Россия — наш большой союзник и мы одна большая европейская семья. В действительности всё оказалось иначе», — заявил Лаанет.

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В частности, министр обороны Эстонии призвал «серьёзно» отнестись к российским стратегическим командно-штабными учениями (СКШУ) «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября.

«Если посмотреть на готовность в Западном военном округе выполнять приказы Кремля, то она существенно выше, чем, например, в Южном округе. Для нас это свидетельствует о высоком риске», — отметил Лаанет.

Министр обороны полагает, что Эстония якобы может подвергнуться нападению со стороны РФ. По его мнению, Москва готова развязать войну по причине «социально-экономических» проблем внутри России.

«Сегодняшняя ситуация с безопасностью показывает, что наша основная угроза может исходить всё же с Востока, то есть из России», — заявил Лаанет в конце января эстонским журналистам.

В середине февраля Департамент внешней разведки Эстонии опубликовал доклад, в котором говорится, что Москва продолжает представлять потенциальную военную угрозу для республики. Ведомство опасается, что в рамках предстоящих учений «Запад-2021» Россия сосредоточит у границ Эстонии десятки тысяч военнослужащих.

Тренировка Сил самообороны Эстонии

© Министерство обороны Эстонии

В беседе с RT заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский отметил, что миф об «угрозе с Востока» превратился в навязчивую идею эстонских властей, а благодаря масштабной пропаганде значительная часть населения республики, включая подрастающее поколение, «заразилась» русофобским алармизмом.

«В том, что происходит в Эстонии, есть элементы сумасшествия. С помощью русофобии и выдавливания альтернативного взгляда на Россию руководство Эстонии отвлекает людей от внутренних проблем. И теперь, если верить результатам соцопросов, молодое поколение воспринимает Россию как врага, а под патриотизмом понимается прежде всего борьба с восточным соседом», — сказал Вардомский.

По словам ведущего научного сотрудника Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Владислава Воротникова, рост русофобии в Эстонии — закономерное следствие последовательной политики властей страны. В комментарии RT эксперт констатировал, что руководство прибалтийской республики достигло результатов на этом поприще.

«Вообще, патриотизм и готовность защищать свою Родину — это нормальное состояние любого здорового общества. Другой вопрос, что в Эстонии влиятельная часть политического класса и СМИ уже не первый год формируют образ России как врага», — подчеркнул Воротников.

Дорогая лояльность

С целью защиты от России и укрепления обороноспособности руководство Эстонии намерено углублять сотрудничество с другими прибалтийскими государствами и странами — членами НАТО, включая Соединённые Штаты.

Кроме того, Таллин собирается продолжать перевооружение собственных войск. Так, программа развития Минобороны Эстонии на 2022—2025 годы предусматривает приобретение новой военной техники и боеприпасов, внедрение системы морского минирования и береговой обороны, а также дальнейшее освоение артиллерийских самоходных установок.

Артиллеристы ВС Эстонии

© Министерство обороны Эстонии

Помимо регулярных армейских подразделений, новые вооружения должны поступить в добровольческое военное формирование «Кайтселийт».

Подобные планы диктуют необходимость постоянно наращивать расходы на военные нужды. Так, в конце января командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем призвал власти страны увеличить ассигнования на оборону до 6,5% ВВП, что кратно превышает планку финансовых требований к странам — членам НАТО, которая составляет 2% внутреннего валового продукта.

Херем считает, что увеличение бюджетных расходов на армию даст возможность Эстонии оказывать продолжительное сопротивление «атаке России».

По мнению Леонида Вардомского, распространение русофобских настроений позволяет руководству Эстонии продавливать через парламент непосильные для бюджета расходы для закупки военной техники, которая должна бороться с «мифическими военными угрозами».

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В комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что власти Эстонии сознательно милитаризируют страну с целью превратить её в форпост «сдерживания» России и ведения «гибридной войны» против Москвы.

«Наращивание закупок военной техники носит совершенно бессмысленный характер. Как ни повышай расходы, на создание сильной армии ресурсов у Эстонии не хватит, а Запад, как мы видим, не спешит поставлять современные вооружения. Максимум, что может купить Таллин, — это устаревшая техника ЕС и США», — отметил Михайлов.

По мнению эксперта, русофобский курс давно превратился для Эстонии в способ выражения лояльности Соединённым Штатам. В свою очередь, США используют небольшую прибалтийскую республику как плацдарм для учений и провокаций вблизи российских границ.

«Эстония предпринимает всё возможное, чтобы сделать свой статус вассала Вашингтона предметом для национальной гордости. Таллин выворачивает карманы, покупая натовскую технику на случай войны. Но какая война может быть с Эстонией? Во-первых, Москва не собирается нападать, а во-вторых, силы совершенно несопоставимы. Милитаристские планы Таллина не вызывают ничего, кроме усмешки», — подытожил Михайлов.