«Поддерживать образ врага»: почему Литва отказывается менять взгляд на события января 1991 года

Трём литовским судьям, признавшим несколько десятков россиян виновными по делу о событиях января 1991 года в Вильнюсе, заочно предъявлены обвинения в «заведомо неправосудном приговоре». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Как пояснили в СК, литовские судьи отказались учитывать то обстоятельство, что переброшенные в Вильнюс советские военнослужащие выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР. Речь идёт об операции силовиков по захвату телебашни в литовской столице, в ходе которой погибли 14 человек. По мнению экспертов, судебный процесс был полностью политизирован и не направлен на выяснение истинных обстоятельств трагедии.

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трём литовским судьям по ч. 2 ст. 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта»). Об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идёт о членах коллегии Вильнюсского окружного суда Айноре Мацявичене, Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артурасе Шумскасе. 27 марта 2019 года они вынесли «заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля и Геннадия Иванова».

«Следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее Следственный комитет возбудил дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности и вынесении заведомо неправосудных приговоров в отношении россиян из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих советской армии и членов компартии.

«Свидетели видели снайперов»

Предлогом для преследования литовскими властями россиян послужили драматические события января 1991 года в Вильнюсе, где произошли столкновения между участниками несанкционированных акций протеста и советскими силовиками, которые были переброшены в город.

Войскам предписывалось взять под контроль ключевые объекты в Вильнюсе. В ночь на 13 января группа «Альфа» штурмом заняла местный телецентр и удерживала его до подхода внутренних войск. В ходе операции погибли 13 гражданских лиц и один спецназовец, от 500 до 700 человек пострадали.

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В 2014 году Генпрокуратура Литвы завершила досудебное расследование по этому делу. Всю полноту ответственности за гибель и ранения людей ведомство возложило на руководство СССР и силовиков, которые, как утверждается, стреляли в протестующих.

В частности, окружной суд Вильнюса заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова (скончался 25 февраля 2020 года) и отставного полковника КГБ, экс-командира группы «А» («Альфа») Михаила Головатова к десяти и 12 годам тюремного заключения соответственно.

Язова признали виновным в создании «организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР». По версии литовских властей, с этой целью военачальник поручил подготовить список объектов, подлежащих захвату силовиками.

Между тем, как неоднократно напоминали в Москве, по состоянию на январь 1991 года Литва являлась неотъемлемой частью СССР, её независимость была признана только в сентябре 1991 года. По этой причине действия силовых ведомств носили законный и легитимный характер.

«В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка», — сообщается на сайте Следственного комитета.

В ноябре 2016 года Госдума РФ приняла заявление, в котором назвала расследование литовскими властями событий января 1991 года «политическим процессом в худших традициях «карательной юстиции». По мнению парламентариев, подход Вильнюса «противоречит нормам международного права и имеет ярко выраженный антироссийский характер».

Советские войска и литовские протестующие

РИА Новости

© Улозявичюс Аудрюс

«Депутаты Госдумы заявляют о том, что они и впредь будут оказывать необходимое содействие гражданам РФ и гражданам других государств, преследуемым по так называемому делу 13 января, в том числе обеспечивать их правовую и информационную поддержку», — говорилось в документе нижней палаты парламента.

В России категорически не согласны с обвинениями военнослужащих в гибели протестующих. Участники событий говорят, что у них были только холостые патроны, а огонь по толпе вёлся с крыш окружавших телебашню домов.

Версию о снайперах, которые устроили масштабную провокацию у телецентра, подтверждают заявления начальника Департамента охраны края Литвы (силовое ведомство, неподконтрольное властям СССР) в 1990—1991 годах Аудрюса Буткявичюса.

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В нескольких интервью СМИ он сообщил, что по его приказу на крышах зданий Вильнюса были размещены снайперы сепаратистского движения «Саюдис». Именно они, по словам Буткявичюса, стреляли в демонстрантов, собравшихся у телебашни 13 января 1991 года.

В 2018 году латвийское издание Riga.Rosvesty опубликовало интервью бывшего литовского политзаключённого, доктора исторических наук Юозаса Ермалавичюса, который в 1990—1991 годах выступил на стороне коммунистов. Он также подтвердил версию со снайперами.

«Свидетели видели снайперов, но говорить об этом в Литве нельзя, есть уголовная статья», — заявил Ермалавичюс.

Комментируя в беседе с RT январские события 1991 года, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич отметил, что с точки зрения закона Москва имела легитимные полномочия для «удержания» Литвы в составе СССР. По его мнению, ответственность за гибель людей несут литовские сепаратисты.

«Войска в Вильнюсе действовали строго в соответствии с Конституцией Советского Союза и имели право применять силу, однако они воздержались от силовых акций. Если говорить о гибели людей, то все следы ведут к движению за независимость Литвы и лично к господину Витаутасу Ландсбергису (одному из лидеров литовских сепаратистов в 1990—1991 годы)», — сказал Межевич.

«Абсурдный приговор»

За годы следственных действий и судебных разбирательств Литве не удалось привлечь к реальной ответственности подавляющее большинство обвиняемых. Тем не менее нескольких граждан РФ Вильнюсу всё же удалось отправить за решётку.

Так, в 2014 году после выезда из Калининградской области в Литве был задержан полковник запаса Юрий Мель. В январе 1991 года он по приказу командира трижды выстрелил в воздух холостыми зарядами. От действий военнослужащего никто не пострадал, однако суд Вильнюса назначил ему семилетний срок заключения.

Юрий Мель, осужденный на 7 лет лишения свободы

AFP

© Petras Malukas

Бывший начальник Службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии, проживающий в Литве гражданин РФ Геннадий Иванов получил четыре года лишения свободы.

Приговор россиянам занимавшая на тот момент пост президента Литвы Даля Грибаускайте назвала «очной ставкой с правдой, для выяснения которой потребовалось много лет, которая стоила много боли, терпения и самопожертвования».

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При этом МИД РФ указал на то, что суд проигнорировал свидетельства, опровергающие причастность военнослужащих к гибели гражданских. Кроме того, как заявило внешнеполитическое ведомство, литовские власти нарушили общепринятые международные нормы, отказавшись допускать на судебные заседания российских дипломатов и журналистов.

В разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что литовские власти грубо искажают историческую и правовую подоплёку событий января 1991 года.

«Литовцы пытаются перенести свою юрисдикцию на советское правовое пространство. На мой взгляд, Следственный комитет адекватно отреагировал на то, что устроили литовцы. Судьи, выносившие абсурдный приговор россиянам, должны понести ответственность», — сказал Оленченко.

Николай Межевич считает, что судебными процессами над бывшими советскими военнослужащими власти Литвы пытаются увести внимание общества от внутренних проблем. По мнению эксперта, за почти 30 лет независимости республика не может похвастаться какими-либо достижениями.