Умер Маршал Советского Союза Дмитрий Язов
- Дмитрий Язов
- © Сергей Мамонтов/РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В ноябре 2019 года Язову исполнилось 95 лет.
Дмитрий Язов родился в 1924 году в Омской области. В годы Великой Отечественной войны он был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах.
В 1987 году он занял пост министра обороны СССР.
В 1990 году Дмитрию Язову было присвоено звание Маршала Советского Союза.