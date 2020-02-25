Умер Маршал Советского Союза Дмитрий Язов

В Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ноябре 2019 года Язову исполнилось 95 лет.

Дмитрий Язов родился в 1924 году в Омской области. В годы Великой Отечественной войны он был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах.

В 1987 году он занял пост министра обороны СССР.

В 1990 году Дмитрию Язову было присвоено звание Маршала Советского Союза.