Умер Маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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В Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Маршал Советского Союза Дмитрий Язов.
Умер Маршал Советского Союза Дмитрий Язов
  • Дмитрий Язов
  • © Сергей Мамонтов/РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ноябре 2019 года Язову исполнилось 95 лет.

Дмитрий Язов родился в 1924 году в Омской области. В годы Великой Отечественной войны он был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах.

В 1987 году он занял пост министра обороны СССР.

В 1990 году Дмитрию Язову было присвоено звание Маршала Советского Союза.

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