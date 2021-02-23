В Эстонии рассказали о перспективах военного сотрудничества с США

Эстония рассчитывает на расширение военного сотрудничества с США, сообщил министр обороны страны Калле Лаанет.

«В администрации президента Байдена заявили, что рассматривают регион Балтийского моря как единый и ожидают более тесного сотрудничества со стороны стран Балтии», — заявил Лаанет порталу ERR.

По его словам, если страны Балтии продемонстрируют такое сотрудничество, то США поддержат их.

Он уточнил, что во время заседания министры обороны стран НАТО назвали Россию основной угрозой для альянса.

Ранее российское посольство в Таллине прокомментировало принятое заявление парламента Эстонии с призывом разработать политику санкций в отношении России, отметив, что оно добавляет негатив в двусторонние отношения.